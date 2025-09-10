Sur le vif Sébastien Lecornu à Matignon en pleine mobilisation #BloquonsTout Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 10 Septembre 2025









Malgré cette nouvelle claque politique pour Emmanuel Macron, ce dernier a décidé, envers et contre tout, de nommer à Matignon un de ses plus fidèles collaborateurs depuis 2017 en la personne de Sébastien Lecornu. Il est en effet le seul ministre à être au gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. De tous les gouvernements, cet ancien membre du parti Les Républicains (LR), âgé de 39 ans, était ministre des Armées depuis 2022.



Cette nomination ne repousse a priori pas l'extrême droite mais exaspère une grande partie de la gauche, qui y voit une « provocation » de plus de la part du chef de l'Etat. La France insoumise (LFI) a annoncé qu'il déposera dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale une motion de censure contre le gouvernement du nouveau Premier ministre.



Elle intervient dans un climat social tendu marqué, mercredi 10 septembre, par le mouvement « Bloquons tout » . Plus de 400 actions ont été recensées à travers le pays, avec la participation de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans des manifestations et rassemblements. Alors que 100 000 manifestants sont attendus, un dispositif de 80 000 forces de l'ordre a été déployé sur le territoire pour parer aux débordements. Près de 300 personnes ont d'ores et déjà été interpellées.



Lire aussi :

Pour la rentrée parlementaire, clap de fin pour le gouvernement Bayrou Sitôt parti, sitôt remplacé. A peine François Bayrou a remis sa démission qu'un nouveau Premier ministre a été nommé par le président de la République, Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu a pris le relai, mercredi 10 septembre, du président du Modem, qui n'a pas résisté la veille à « l'épreuve de vérité » à laquelle il a voulu se soumettre devant les députés. Malgré cette nouvelle claque politique pour Emmanuel Macron, ce dernier a décidé, envers et contre tout, de nommer à Matignon un de ses plus fidèles collaborateurs depuis 2017 en la personne de Sébastien Lecornu. Il est en effet le seul ministre à être au gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. De tous les gouvernements, cet ancien membre du parti Les Républicains (LR), âgé de 39 ans, était ministre des Armées depuis 2022.Cette nomination ne repousse a priori pas l'extrême droite mais exaspère une grande partie de la gauche, qui y voit unede plus de la part du chef de l'Etat. La France insoumise (LFI) a annoncé qu'il déposera dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale une motion de censure contre le gouvernement du nouveau Premier ministre.Elle intervient dans un climat social tendu marqué, mercredi 10 septembre, par le mouvement. Plus de 400 actions ont été recensées à travers le pays, avec la participation de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans des manifestations et rassemblements. Alors que 100 000 manifestants sont attendus, un dispositif de 80 000 forces de l'ordre a été déployé sur le territoire pour parer aux débordements. Près de 300 personnes ont d'ores et déjà été interpellées.Lire aussi :







