Gaza : les pays musulmans appelÃ©s par le Hamas Ã  lui fournir des armes contre IsraÃ«l

« Nous voyons des pays du monde entier déverser des armes dans l’occupation. Le temps est venu (pour les pays musulmans) de soutenir la résistance avec des armes parce qu'il ne s'agit pas de la bataille du peuple palestinien seulement »,

Alors que la bande de Gaza souffre depuis des mois d’une offensive israélienne extrêmement violente, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a appelé, mardi 9 janvier, les pays musulmans à soutenir son mouvement en lui fournissant des armes.a-t-il déclaré dans un discours prononcé à Doha et transmis aux médias.Cet appel intervient après l’assassinat le 2 janvier par Israël du numéro deux du Hamas, Saleh Al-Arouri, dans la banlieue sud de Beyrouth, suivi de l’assassinat le 8 janvier du plus haut responsable militaire du Hezbollah, Wissam Hassan Tawil, dans le sud du Liban. Le risque d’un embrasement régional est au plus haut, ce que veulent éviter les pays occidentaux, les Etats-Unis au premier chef, sans pour autant arrêter et envisager de sanctionner Israël.Le bilan humain à Gaza s’élève à plus de 23 000 morts et près de 60 000 blessés. Outre les civils, les journalistes présents dans l’enclave palestinienne paient un lourd tribut, avec la mort d’au moins 79 professionnels de l’information depuis octobre 2023 dont le fils du chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, Waël Dahdouh, qui avait déjà perdu son épouse et deux de ses enfants dans une frappe israélienne fin octobre.Israël est appelé les 11 et 12 janvier à répondre devant la Cour internationale de justice de La Haye aux accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud. Lire aussi :Et aussi :