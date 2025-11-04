Economie Five Guys goûte au halal, une option business qui rapporte des sous et une polémique Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Mardi 4 Novembre 2025

La chaîne américaine de fast-food Five Guys est sous le feu des projecteurs depuis le passage au halal, mi-octobre, de quelques-uns de ses 37 restaurants en France. Une décision qui devrait leur rapporter gros mais qui irrite l'extrême droite et consorts.



« Five Guys passe au halal ! » Et alors ? Sauf que depuis plusieurs jours, l’information truste l’actualité en France, à une place qu'elle ne mérite pas. Résumons l’histoire : l’enseigne américaine de restauration rapide spécialisée dans les hamburgers et les hot-dogs a décidé de modifier son offre dans plusieurs de ses restaurants de sorte à proposer des burgers halal à ses clients. L’alcool a également été supprimé de la vente, mais pas le bacon de porc. Les afficionados des burgers en contenant peuvent ainsi toujours en avoir ; simplement, le bacon de porc est cuit à part, « sur une plaque dédiée et manipulé avec des ustensiles différents afin d’éviter tout risque de contact croisé » avec les autres produits, lit-on sur leur site internet. « Le goût ne change pas. Nous suivons les mêmes standards afin d’élaborer nos délicieux burgers et hot dogs », est-il précisé.



Ce changement, qui permet à Five Guys d'élargir sa clientèle, n’est intervenu que dans six de sa trentaine de restaurants ouverts en France : une à Paris, deux en région parisienne, et trois autres à Lille, Lyon et Marseille. « Nos restaurants ne sont pas certifiés halal. Cependant, la viande de bœuf servie dans les restaurants ci-dessous provient de fournisseurs certifiés halal » , précise la chaîne de fast-food.

Une affaire de business avant tout « On décide de forcer les Marseillais à manger halal à 100 % dans un fast-food. Certains pourront dire que c’est le grand remplacement qui progresse. En tous cas, c’est une véritable entorse à notre mode de vie » , s’est notamment insurgé sur ses réseaux sociaux Franck Allisio, député Rassemblement national (RN) des Bouches-du-Rhône, devant un restaurant Five Guys de Marseille.



Non, personne n’est forcé d’acheter halal : il existe l’embarras du choix pour ceux et celles qui souhaitent manger non halal, aussi bien à Marseille qu'ailleurs en France. Et surtout, personne n’est dupe, y compris du côté des consommateurs musulmans : l’annonce de Five Guys est avant tout motivée par un intérêt économique.



Aux yeux de la direction, le passage au halal pour certains de ses restaurants boostera leur chiffre d’affaires, dans un environnement très concurrentiel où McDonald’s et Burger King dominent largement le marché du burger en France. Des chaînes dont Five Guys veut se démarquer, en suivant les traces de Quick. Et si demain, le halal finit par ne plus être porteur en France, on ne doute pas que Five Guys reverra sa copie et réintroduira leurs menus traditionnels dans les restaurants concernés.

Contrairement aux restaurants Quick, ceux qui n’ont pas été repris par Burger King, tous les Five Guys ne sont donc pas passés sous pavillon halal. Mais il n’en fallait pas plus à des politiciens, chroniqueurs et autres militants identitaires pour créer une polémique visant à appuyer leurs théories autour du « grand remplacement » et du danger sur « l’entrisme islamiste » en France , s’est notamment insurgé sur ses réseaux sociaux Franck Allisio, député Rassemblement national (RN) des Bouches-du-Rhône, devant un restaurant Five Guys de Marseille.Non, personne n’est forcé d’acheter halal : il existe l’embarras du choix pour ceux et celles qui souhaitent manger non halal, aussi bien à Marseille qu'ailleurs en France. Et surtout, personne n’est dupe, y compris du côté des consommateurs musulmans : l’annonce de Five Guys est avant tout motivée par un intérêt économique.Aux yeux de la direction, le passage au halal pour certains de ses restaurants boostera leur chiffre d’affaires, dans un environnement très concurrentiel où McDonald’s et Burger King dominent largement le marché du burger en France. Des chaînes dont Five Guys veut se démarquer, en suivant les traces de Quick. Et si demain, le halal finit par ne plus être porteur en France, on ne doute pas que Five Guys reverra sa copie et réintroduira leurs menus traditionnels dans les restaurants concernés.



Hanan Ben Rhouma Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur



