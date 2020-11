Face aux critiques visant la France, les tirs à boulets rouges de Macron sur la presse anglo-saxonne

« légitimer »

« le président a quelques comptes à régler avec les médias américains »

« Notre biais, notre obsession du racisme, nos points de vue sur le terrorisme, et notre réticence à exprimer notre solidarité, même un instant, avec sa République assiégée. »

« excédé »

« déformation de ses propos »

« séparatisme islamiste »

« islamique »

« a préféré dénoncer le système d’intégration français »

« Lorsque la France avait été attaquée il y a cinq ans, toutes les nations du monde nous avaient soutenus »

« Et quand je vois, dans ce contexte, de nombreux journaux qui, je pense, viennent de pays qui partagent nos valeurs, qui écrivent dans un pays qui est l’enfant naturel des Lumières et de la Révolution Française, et qui légitiment ces violences, qui disent que le cœur du problème, c’est que la France est raciste et islamophobe, je dis : les fondamentaux sont perdus »

« cherchent à imposer leurs propres valeurs à une société différente »

Emmanuel Macron tire à boulets rouges sur les médias anglo-américains en accusant plusieurs d'entre eux deles violences au travers de leur traitement des sujets liés à la lutte contre le terrorisme, de l'islamisme radical et de la laïcité en France.Dans un article publié dimanche 15 novembre dans le New York Times , le journaliste Ben Smith affirme que. Ce que leur reproche le chef de l'Etat :Le président, qui s'est ditde lacontre leet non, aurait affirmé son agacement de constater que la presse anglo-saxonneplutôt que de dénoncer les attentats qui ont frappé le pays ces dernières semaines dont la décapitation de Samuel Paty. Un agacement que l'on retrouve dans les propos du président relayés par le journaliste., en faisant référence aux attentats de novembre 2015 qui avaient fait pas moins de 130 victimes., aurait déclaré Emmanuel Macron, pour qui les médias anglo-saxons et particulièrement américains, selon les mots de Ben Smith.