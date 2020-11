La France en lutte contre l'islamisme radical, « jamais contre l’islam » : la réponse de Macron au Financial Times

« Dans certains quartiers autant que sur Internet, des groupes liés à l’islam radical enseignent aux enfants de France la haine de la République, appellent à ne pas respecter les lois. C’est cela que j’ai appelé dans un discours le "séparatisme". (...) C’est contre cela que la France entend aujourd’hui lutter. Contre des projets de haine et de mort qui menacent ses enfants. Jamais contre l’islam. Contre l’obscurantisme, le fanatisme, l’extrémisme violent. Jamais contre une religion. Nous disons : "Pas chez nous !" ».

« La France, et nous sommes attaqués pour cela, c’est la laïcité, c’est-à-dire, pour les musulmans comme pour les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, tous, la neutralité de l’Etat – qui jamais n’intervient dans les affaires religieuses, et la garantie d’exercer son culte »

« personne affirmer que la France, son Etat, cultive le racisme vis-à-vis des musulmans »

« La France est un pays qui sait ce qu’il doit à la civilisation islamique : ses mathématiques, sa science, son architecture en portent et l’emprunte, et j’ai annoncé la création à Paris d’un institut visant à donner à voir cette grande richesse. La France est un pays où les responsables musulmans, prennent la parole à l’unisson lorsque le pire survient, pour appeler à lutter contre l’islamisme radical et défendre la liberté d’expression »

« en déformant les propos d’un chef d’Etat ». « Préférons toujours la rigueur lucide, le travail rigoureux. Le savoir instruit. »

, a-t-il affirmé, ne voulant laisser, a fait part le chef de l'Etat, qui appelle à ne pas cultiver l’ignoranceLire aussi :