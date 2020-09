En soutien aux Hongkongais et aux Ouïghours, Mulan appelé au boycott, Disney silencieux

Mulan

« des remerciements spéciaux »

« Le nouveau film Mulan a été tourné dans une région où la Chine possèdent des camps d’internement pour Ouïghours et il y a des "remerciements spéciaux" adressés à une agence gouvernementale du Xinjiang au générique du film. Disney, pouvez-vous nous montrer une diligence raisonnable en matière de droits humains ? »

« Ça devient de pire en pire ! Maintenant, quand vous regardez #Mulan, non seulement vous fermez les yeux sur la brutalité policière et l'injustice raciale (en raison de ce que représentent les acteurs principaux), mais vous êtes aussi potentiellement complice de l'incarcération massive des Ouïghours musulmans. #BoycottMulan »

« Je soutiens la police de Hong Kong, vous pouvez me tabasser. Quelle honte pour Hong Kong. »

