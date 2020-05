Le soutien appuyÃ© du CongrÃ¨s amÃ©ricain aux OuÃ¯ghours contre la Chine

« des violations graves des droits humains »

Le Congrès américain a adopté une proposition de loi pour visant à sanctionner des responsables chinois accusés de l'internement de masse des Ouïghours. Après le Sénat, c'est au tour de la Chambre des représentants d'avoir voté le texte, mercredi 27 mai, à l'écrasante majorité de 413 voix pour et d'une contre.Le gouvernement chinois est accusé de perpétrerdans la province du Xinjiang en instaurantontaffirment les élus américains, appelant leur gouvernement de désigner, dans les 180 jours, les responsables au sein des autorités chinoises, et de leur imposer des sanctions financières et des interdictions de visa.Il revient désormais à Donald Trump de promulguer la loi. Le Congrès mondial ouïghour s'est félicité de l'adoption du texte par le Congrès américain, appelant au soutien rapide de la Maison Blanche.