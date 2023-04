La zakat al-fitr, l’aumône du mois du Ramadan, doit être donnée avant la prière de l’Aïd, ce qui signifie qu’il est toujours possible de le donner ce jeudi 20 avril. Pour ceux et celles qui jeûneront encore vendredi 21 avril, ils et elles auront un jour de plus de délai. Mais mieux vaut ne pas attendre plus tardivement pour éviter tout oubli mais aussi et surtout pour permettre aux structures qui la reçoivent (mosquées, ONG...) de pouvoir la distribuer dans les temps.La zakat al-fitr, qui vise à purifier le jeûneur des paroles futiles et blâmables et à venir en aide aux nécessiteux, est fixée à 7 € en France mais, face à la hausse des prix de l’alimentation, son montant a suscité des interrogations. Des explications sont ici apportées.