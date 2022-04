En Indonésie, les mosquées au secours de la transition énergétique

« Une mosquée verte est un lieu de culte permanent qui se préoccupe de la relation réciproque entre les êtres vivants et leur environnement »

Le ministère de l'Environnement et de la Forêt a ainsi pu signer en 2021 un partenariat avec Nahdlatul Ulama (NU), la plus importante organisation musulmane du pays, dans le but de valoriser la protection de l'environnement et la gestion durable des forêts.Afin d'accélérer les efforts permettant d'atteindre son objectif, le gouvernement entend développer des collaborations du même type avec d'autres organisations religieuses comme Muhammadiyah, la deuxième organisation musulmane la plus importante du pays ou le Conseil indonésien des oulémas, qui a développé son propre mouvement écologique, Ecomasjid (Mosquée vertes)., indique l'instance. La mosquée Istiqlal , la plus grande d'Asie située dans le centre de Jakarta, a déjà installé des panneaux solaires de 150 Kilowatt crête (kWc) sur son toit. Ils fournissent 16 % de ses besoins en électricité. Une performance qui lui a valu de remporter récemment, en tant que mosquée verte, un prix de la Société financière internationale (IFC), une institution de la Banque mondiale consacrée aux pays en voie de développement.En imaginant que les 290 000 mosquées d'Indonésie soient équipées de panneaux solaires identiques avec un potentiel de production d'électricité minimum de 3,4 kilowatt heure (kWh) par kWc, les lieux de culte à travers le pays pourraient générer un million de kWh d'électricité par jour, presque l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité d'un millier d'Indonésiens.Reste un obstacle majeur : le coût des installations nécessaires est très élevé. Or, les mosquées bénéficient jusqu'à présent de subventions à l'électricité en raison de leur classement dans la catégorie des lieux assurant des activités sociales. Le coût de revient de la production solaire serait donc beaucoup plus cher que les dépenses actuelles en énergie des mosquées. Seule solution, le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales devra mettre la main à la poche. Si un accord est trouvé avec le ministère des Affaires religieuses, les mosquées sauront, d'ici cinq ans, faire partie de la transition pour une société indonésienne durable.