Dix questions et des pistes de réflexion sur l’immigration en France, avec Eric Savarese

Au centre de la vie politique française, l’immigration fait l’objet de débats souvent houleux, ranimés au moindre fait divers mais aussi à chaque élection, et alimente de multiples polémiques. Comprendre cette situation au-delà des slogans racoleurs suppose de revenir à l’Histoire, aux chiffres et aux faits, et d’examiner l’évolution des politiques de l’immigration depuis plus d’un siècle et demi.



En 10 questions, ce livre permet de brosser le portrait d’une France où malgré une tradition d’asile et d’accueil, l’immigration est régulièrement perçue comme un problème. En considérant les controverses sur l’identité nationale, la citoyenneté républicaine, le racisme ou les statistiques ethniques, l’auteur fournit des pistes de réflexion permettant d’objectiver la situation pour nourrir efficacement le débat public, loin des mythes et des fantasmes.