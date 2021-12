« Douce France », ou comment les musiques de l’immigration ont enrichi le paysage musical français

Après Guingamp, Paris ! Le Musée des arts et métiers (CNAM) ouvre ses portes depuis mardi 14 décembre au grand public pour « Douce France. Des musiques de l’exil aux cultures urbaines » , une exposition nous invitant à la découverte des chansons de l'exil qui ont contribué à l'émergence des cultures urbaines dans l’Hexagone.



« Douce France » revisite, des mots du CNAM, « l’émergence artistique de la génération dite "beur", symbole de l’intégration métissée et joyeuse d’une jeunesse issue de l’immigration » à travers la trajectoire singulière du chanteur franco-algérien Rachid Taha, décédé brutalement d'un arrêt cardiaque dans son sommeil en septembre 2018. Un choix que les commissaires de l'exposition défendent bien, en présentant le musicien comme « un artiste engagé de renommée internationale qui a donné ses lettres de noblesse au rock arabe » et qui a « ouvert la voie à toute une galaxie d’artistes qui incarnent aujourd’hui le talent et la créativité française » .



Le titre de l’exposition se réfère d’ailleurs à la reprise de la célèbre chanson de Charles Trenet par Carte de séjour, un groupe original formé dans les années 1980, le premier en France à faire fusionner le rock et le raï. Leur interprétation du titre remporta alors un franc succès et valut au groupe comme à Rachid Taha, sa figure de proue, une belle reconnaissance.