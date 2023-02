Des identitaires condamnés pour avoir visé la Grande Mosquée de Lyon

« provocation publique à la haine »

« cette condamnation, si elle me réjouie, me confirme que nul ne peut faire l’objet d’un traitement aussi exécrable que celui dont j’ai été l’objet de la part d’individus qui, sous le couvert de la liberté d’expression, ont cru être en droit d’attenter à ma dignité et à mon honneur en mettant en cause mon appartenance à ce pays et l’action que j’ai entreprise depuis toujours au service du vivre ensemble et du pays »

Deux membres de Génération identitaire, groupuscule d'extrême droite dissous en 2021, ont été condamnés, mardi 21 février, pour des tweets haineux envers le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane. Il avait été accusé d'avoir autorisé les appels à la prière pendant le confinement.En pleine crise sanitaire, son institution religieuse avait lancé un appel à la prière le 25 mars 2020, en même temps que sonnaient les cloches de toutes les églises de France en solidarité avec les soignants. C'était la seule et unique fois pendant cette difficile période, mais la mosquée avait alors essuyé une vague de haine sur les réseaux sociaux. Génération identitaire avait aussi projeté des visuels sur le minaret de la mosquée dénonçant l'adhan. Poursuivis pour, l'un des prévenus a été condamné à quatre mois de prison avec sursis, tandis que le second a écopé d'une amende de 5 000 euros.Pour Kamel Kabtane,