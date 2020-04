Contre la haine, des leaders religieux juif et chrÃ©tiens en soutien Ã  la Grande MosquÃ©e de Lyon

Sur le vif Contre la haine, des leaders religieux juif et chrétiens en soutien à la Grande Mosquée de Lyon Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 30 Avril 2020 à 11:01









« A Lyon, depuis quelques semaines, le recteur de la Grande Mosquée doit faire face à des campagnes de diffamation qui nous scandalisent absolument. Parce que, le 25 mars dernier, Kamel Kabtane a permis que se fasse entendre l'appel à la prière musulmane du haut du minaret de la mosquée, en résonance fraternelle avec les sonneries de cloches de toutes les églises et cathédrales catholiques de France qui célébraient la fête de l'Annonciation, le voilà accusé par certains de terrorisme ! » , indiquent les signataires, représentatifs des communautés juives et chrétiennes. Ensemble contre la haine. De hauts responsables religieux juif et chrétiens de la métropole de Lyon ont martelé, mercredi 29 avril, leur refus de la haine et ont apporté leur soutien total aux responsables et aux fidèles de la Grande Mosquée de Lyon, édifice qui fut la cible d’une action menée par un groupuscule d’extrême droite le 22 avril. , indiquent les signataires, représentatifs des communautés juives et chrétiennes.

Marteler « notre détermination commune à continuer à œuvrer ensemble pour le Bien Commun » « Habitués de longue date à nous rencontrer et à entretenir des relations fraternelles, (…) nous tenons à témoigner notre amitié et notre solidarité au recteur de la Grande Mosquée, et nous redisons notre détermination commune à continuer à œuvrer ensemble pour le Bien Commun. Nous sommes les témoins d'un Dieu miséricordieux qui refuse la haine et qui ouvre les portes sur l'espérance, et nous invoquons la Providence divine au bénéfice de tous » , affirment les responsables religieux.



Adressant au préalable « un salut fraternel plein de reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui se démènent, parfois au péril de leur vie, pour faire face à la pandémie, et pour que la société puisse continuer de fonctionner » , le pasteur Erwan Cloarec (Eglise Evangélique Baptiste), Mgr Michel Dubost (Eglise Catholique), le pasteur Daniel Thévenet (Eglise Evangélique du Réveil), le professeur Etienne Tissot (Eglise Protestante Unie) et le Grand rabbin régional Richard Wertenschlag dénoncent plus largement les « jardiniers de la haine » qui « cherchent des coupables pour pouvoir laisser libre cours à leurs phantasmes meurtriers ».



Dans une période où « la vie de nos communautés respectives, comme celle de toutes les composantes de notre métropole et de notre pays, a été et reste profondément affectée par les conséquences de cette pandémie » , c’est ensemble que ces leaders religieux invoquent « la Providence divine au bénéfice de tous ».



