Coupe du monde au Qatar : l'équipe du Maroc reçue par le roi, les mères à l'honneur

« à ces femmes marocaines qui ont veillé à inculquer à leurs enfants les valeurs de patriotisme, de sacrifice et d'appartenance nationale ».

« amener les familles à la Coupe du monde faisait partie de la stratégie pour tirer le meilleur parti de l’équipe… C’est quelque chose dont nous avons discuté avec le staff. Les détails tels que prendre des membres de la famille pour créer une bonne ambiance ont été pris en compte et c’est quelque chose qui nous a aidés à aller loin dans ce tournoi »

Le Maroc n’a pas gagné la Coupe du monde mais c’est tout comme, après son accession historique en demi-finale au Qatar. Du jamais vu pour une équipe arabe et africaine qui a rendu fier les Marocains et bien plus encore. De retour au pays mardi 20 décembre, les Lions de l’Atlas emmenés par Walid Regragui ont été accueillis avec les honneurs. Après un défilé en bus à Rabat auquel des milliers de supporters ont assisté, les joueurs, forts de leur 4e place, ont été reçus au Palais Royal par le roi en personne, Mohammed VI, ainsi que par son frère Rachid, et son fils, le prince héritier Moulay El Hassan. Pour l’occasion, ils étaient accompagnés de leurs mères à la demande du roi afin de rendre hommagePendant la compétition internationale, les images des joueurs marocains entourant leurs mères à la fin des matchs ont inondé les réseaux sociaux. Pour Walid Regragui,Lire aussi :