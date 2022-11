Coupe du monde au Qatar : le vrai du faux sur la récitation du Coran pendant la cérémonie d’ouverture du Mondial

Un enfant habillé de blanc et assis en tailleur au côté d’un adulte, tel un enseignant, en habit traditionnel de bédouin. Face à d'autres enfants tout aussi habillés de blanc, il récite des versets coraniques, extraits de la sourate Ar-Rahman (Le Tout-Miséricordieux), installé au milieu de la pelouse d’un stade plongé dans le noir. Cette scène partagée des milliers de fois sur YouTube et les réseaux sociaux comme Twitter ou Tik Tok est présentée comme faisant partie de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar. Mais impossible de la retrouver sur les grands médias comme L’Equipe TF1 ou encore CBS Sport qui mettent tous en avant la participation de l’acteur américain Morgan Freeman et du chanteur Jung Kook, du groupe sud-coréen BTS.