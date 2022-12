Coupe du monde au Qatar : le non de la FIFA à des brassards contre l'islamophobie

« No Place for Islamophobia »

« One Love »

La Fédération internationale de football association (FIFA) aurait refusé un brassard avec l’inscription(Pas de place à l'islamophobie). Destiné à protester contre la haine à l'égard des musulmans, ce tour de bras aurait été proposé par des équipes composées de joueurs de confession majoritairement musulmane, selon la chaine d’information continue Sky News , qui se base sur les propos d’un haut diplomate qatari. Du côté de la FIFA, on assure cependant ne pas avoir été sollicitée à ce sujet.Certains responsables du Qatar auraient souhaité profiter de l'organisation du tournoi international à domicile pour dénoncer la discrimination dont sont victimes nombre de fidèles musulmans dans le monde. Sur le bandeau proposé figurait non seulement un slogan, mais également un keffieh, l’écharpe traditionnelle palestinienne. Les représentants officiels du Qatar ont avancé cette proposition avant le début de la compétition. Seuls les capitaines des équipes de pays musulmans étaient concernés.Comme pour le brassardaux couleurs LGBT+, cette initiative s’est heurtée au refus ferme de la FIFA, selon la source qatarie. L’organisation internationale du football a expliqué qu’elle violerait ses règles internes et ne serait donc pas autorisée. Les équipes des pays qui avaient envisagé de le porter ont été déçues mais ont accepté cette décision. La Coupe du monde, qui voit l'équipe du Maroc entrer dans la légende, se déroule dans une région à majorité musulmane, une première dans l'histoire du football mondial. Lire aussi :