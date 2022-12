Coupe du monde : après l’exploit du Maroc au Qatar, le football plus que jamais sport roi dans le monde arabe

La Coupe du monde est souvent l’occasion de voir des surprises surgir du paquet comme jamais les compétitions régionales n’en produisent. Le Mondial 2022 au Qatar n’a pas fait exception à la règle. La victoire tonitruante (2 à 1) de l’Arabie Saoudite contre l’Argentine, partie grande favorite du tournoi, lors de la phase de poules, est désormais inscrite dans les annales de l’histoire du football. L’exploit saoudien face à l’Albiceleste menée par Lionel Messi est tel que le prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS) avait décidé de faire du 23 novembre un jour férié dans son royaume, pour le plus grand bonheur des fans saoudiens. Cette victoire, saluée dans les pays arabes, avait même donné à voir une scène impensable jusqu’à récemment après des années de boycott régional du Qatar : l’émir Tamim Ben Hamad Al-Thani brandissant ostensiblement le drapeau de son voisin qui était (et reste encore) un sérieux rival dans le Golfe. Une illustration nette de la force réconciliatrice du football.Depuis, cet épisode footballistique est quasi effacé par le fabuleux parcours du Maroc. Sortie première de sa poule après sa victoire contre le Canada et surtout la Belgique, l’équipe nationale emmenée par Walid Regragui a bluffé, match après match, non seulement les Marocains mais aussi le monde. Après sa victoire contre l’Espagne aux tirs aux buts puis le Portugal (1à 0), les Lions de l’Atlas ont su se hisser en demi-finale de la compétition.Parce que jamais une équipe arabe et africaine n’est allée aussi loin en Coupe du monde, le Maroc a déclenché une ferveur historique. Pour la demi-finale, un pont aérien a même été mis en place par Royal Air Maroc pour acheminer des supporters vers Doha, contribuant à la marée rouge qui a envahi depuis des jours tout le Qatar. Si les Lions de l’Atlas ont finalement buté face aux Bleus (2 à 0) qui eux, filent en finale avec l’Argentine, les coéquipiers du capitaine Romain Saïss, consacrés héros nationaux, ont gagné les cœurs, le respect et bien plus encore.