Coupe du monde de football : au Qatar, un Maroc conquérant

En Russie, il y a quatre ans, les deux équipes s'étaient livrées à un superbe 2-2. Cette fois le score pourrait revenir à l'identique. L'Espagne n'est pas n'importe qui. Le Maroc non plus. Les deux nations possèdent des garçons qui prennent plaisir à jouer. La circulation de balle sera la carte maîtresse d'une partie où les Ibériques comme les Maghrébins auront à se méfier à tout instant. La clef du problème ? Côté marocain, continuer à miser sur l'investissement de Sofyan Amrabat, et chercher à bloquer les inspirations de Jordi Alba dans son couloir, finalement plus incisif dans la construction même si moins décisif qu'une star comme le vétéran Alvaro Morata.Côté espagnol, l'issue reposerait sur des gens comme Pedro González López, dit Pedri, ou Sergio Busquets, ce qui concentrerait le centre des débats dans l'axe où les Marocains excellent aussi. Tant mieux pour les deux, pour le suspense, pour le beau jeu. L'équipe qui sortira vainqueur d'une telle opposition montera irrésistiblement en puissance.La rencontre promet de susciter la passion. Le spectaculaire a de fortes chances de se présenter au rendez-vous. Une séance de tirs aux buts n'est pas à exclure. Ce qui serait plus en faveur du Maroc et de leur impressionnant réservoir de gardiens. Cette opposition entre les Rouges de l'Atlas et la Roja détient le secret d'une motivation conduisant à battre n'importe quel adversaire par la suite. Certes, la France voudra et aura les moyens de défendre son titre. L'Angleterre aimerait une deuxième couronne. Mais les deux équipes se reposent en fait prioritairement sur le talent des entraîneurs Didier Deschamps et Gareth Southgate à gérer dans les deux cas une formation où le milieu du terrain se présente comme un parent pauvre, un trou entre une défense centrale compétente et des attaquants redoutables. Ce qui contraste avec l'harmonie marocaine.Qu'en est-il des autres formations ? Le Japon ? C'est une grande surprise qui a pour alliée la rapidité. Les compagnons du capitaine Hakimi ont l'habitude de ce rythme avec la CAN. A moins que la Croatie passent face aux Nippons ? Les compagnons de Hakim Ziyech connaissent déjà. Le Brésil et l'Argentine ? Bien placées pour le dernier carré, comme la France. Ce serait très dur mais plus irréalisable. Le Portugal ? C'est l'énigme imposée par son beau style de jeu efficace pour compenser les buts encaissés qui instaure un brouillard épaississant sur les pronostics. Un point commun avec les hommes du coach Regragui. Ces deux équipes ont du rouge et du vert sur leurs drapeaux respectifs. Mais le Maroc a une étoile qui se veut prémonitoire !