Caricatures : le CFCM souhaite un encadrement de leur diffusion dans les écoles

Dans le même temps, « les musulmans de France doivent faire confiance au sens de responsabilité des enseignants et des institutions éducatives. Face aux élèves, Ils sauront trouver les mots et les gestes appropriés dans pareils situations. »



Des mots et des gestes que doivent aussi avoir les parents envers leurs enfants. Le dirigeant du CFCM encourage un dialogue préalable aux cours qui seront proposés par les enseignants sur la liberté d’expression.



« Les parents doivent de leur côté préparer leurs enfants à ces moments pédagogiques en leur rappelant le devoir de respecter l'enseignant en toute circonstance et la nécessité de faire des efforts pour mieux comprendre cette culture de la caricature et sa place parmi les modes d'expression dans notre société » , indique Mohammed Moussaoui, pour qui le meilleur moyen de ne pas céder à la violence serait encore d’ignorer les caricatures.