Caricatures : le président du CFCM regrette ses propos sur le renoncement à « certains droits »

« Les musulmans de France, comme d'autres, peuvent ne pas aimer les caricatures et user de leur droit d'être critiques à leur égard. Cela doit être fait avec la plus grande vigilance. Nous devons être conscients du risque qu'une expression non maitrisée puisse alimenter une posture victimaire aux conséquences néfastes. Les assassinats commis dans notre pays et en Europe en lien avec les caricatures et dont les auteurs prétendaient défendre l'islam, doivent nous le rappeler »

« S'agissant des réactions du monde musulman, il convient d'observer qu'elles ne prennent pas partout la même forme. Celles qui appellent au dénigrement de notre pays et s'attaquent à ses intérêts doivent être rejetées et dénoncées. Accuser la France d'être islamophobe alors qu'elle compte dans sa population l'une des plus grandes communautés musulmanes d'Europe est une aberration que les musulmans de France doivent rejeter avec toute leur force. »

« Non ! La France n'est pas islamophobe, les Français ne sont pas islamophobes. Les musulmans ne sont pas persécutés en France, ils en sont des citoyens à part entière jouissant de tous leurs droits dont celui d'exercer librement leur culte »

« Ce que je voulais dire, hélas avec maladresse, c'est que face aux terroristes et aux périls que traverse la France, notre attachement à la liberté d'expression doit sans cesse rechercher l'esprit de fraternité. C'est tout le sens de mon combat de républicain et de musulman. »

, rappelle-t-il.Face aux actions et appels anti-français en cours dans des pays musulmans, Mohammed Moussaoui réaffirme avec force qu’accuser la France d’islamophobie n’est pas légitime :, a-t-il renchéri.Avec cette mise au point, le dirigeant de l’instance corrige le tir et exprime un appel à la solidarité et au respect des principes de la République :Lire aussi :Et aussi :