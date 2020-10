Caricatures : des poursuites contre Charlie Hebdo annoncées par le Conseil des sages musulmans

« Les musulmans en Occident doivent continuer à adhérer aux valeurs de coexistence, de citoyenneté et de fraternité humaine dans leurs pays respectifs. Ils sont également appelés à rester positivement intégrés à leurs communautés diverses, sans répondre aux provocations xénophobes, qui ternissent l'image de l'islam et engagent les hostilités à l'égard des croyants. »

« prétexte visant à justifier l'insulte envers le Prophète de l'islam »

« la liberté d'expression s'accompagne d'une certaine responsabilité sociale qui permet de préserver les droits de chacun »

« la religion ne doit pas être utilisée comme outil de négociation pour faire pression en faveur d'arguments politiques ».

« la responsabilité la plus importante des dirigeants est de maintenir la paix civile, de préserver la sécurité sociétale, de respecter la religion et de protéger les peuples contre la sédition et non pas d’attiser les conflits au nom de la liberté d’expression »,

« à ceux qui justifient les insultes adressées au Prophète de l’islam que la vraie crise est due à votre duplicité intellectuelle et à vos agendas étroits ».

« Nous assistons actuellement à une campagne systématique visant à impliquer l’islam dans des batailles politiques et à créer un chaos qui a commencé par une attaque malveillante contre le Prophète de la miséricorde. Nous n'acceptons pas que nos symboles et nos valeurs sacrées soient victimes de la politique et des conflits électoraux »

« Nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseigniez si bien et nous porterons la laïcité, nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent »

, a également fait part le Conseil des sages musulmans.Néanmoins, le Conseil a dénoncé l'utilisation de la liberté d'expression comme. A ses yeux,etPour le président du Conseil des sages, Ahmed al-Tayyeb,, a- t-il fait savoir par le biais du Conseil des Sages sur les réseaux sociaux dimanche 25 octobre, adressant, estime le grand Imam de l'Université Al-Azhar du Caire.La démarche du Conseil des sages musulmans est annoncée dans un contexte de tensions internationales entre la France et des pays musulmans, la Turquie entre autres, générés par les propos d'Emmanuel Macron lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty , avait alors déclaré le président avec détermination.Ces propos, incompris dans les pays musulmans, ont déclenché une vague de protestations diverses comme des appels au boycott de produits français ainsi que plusieurs manifestations au Moyen-Orient et en Asie.