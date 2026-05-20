Après l'attaque de la mosquée de San Diego, l'ampleur de l’islamophobie aux Etats-Unis au grand jour

« La haine antimusulmane est complètement hors de contrôle. Encore et encore, nous avons vu que les discours de haine peuvent mener à des crimes de haine »

« les actions gouvernementales et la rhétorique officielle ont traité les musulmans et ceux qui défendent les droits des Palestiniens comme des suspects, à l'extérieur du cercle de la vie civique et religieuse protégée ».

« Les tireurs n'ont pas agi dans le vide. Cette attaque est une conséquence directe et prévisible d'un climat politique tolérant à l'égard du sentiment antimusulman. »

« les plateformes de réseaux sociaux ont à plusieurs reprises échoué à lutter contre la propagation des discours extrémistes islamophobes en ligne, permettant à des récits dangereux de circuler, de radicaliser et d'inspirer la violence »

« L'islamophobie est une forme acceptable de haine aux États-Unis »