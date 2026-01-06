Points de vue Al-Asr - L’importance du temps Rédigé par Housman Omarjee | Mardi 6 Janvier 2026





L’alternance du jour et de la nuit compte parmi les signes de l’existence d’Allah. En effet, Il déclare : « Et parmi Ses signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. » (Coran, sourate 41, verset 37).



Par ailleurs, ce qui souligne la particularité du temps, c’est qu’un chapitre entier du Coran lui est consacré : Al-‘Asr , Le Temps. Concernant les mérites de cette sourate, il est rapporté que deux Compagnons du Prophète avaient pour habitude de se la rappeler mutuellement chaque fois qu’ils se rencontraient (rapporté dans Kitâb az-Zuhd d’Abû Dâoûd).



Le célèbre imam Ash-Shafîî disait à ce propos : « Si les gens méditaient sur cette sourate : “Par le Temps !”, elle leur suffirait. » (Ibn Kathîr) Autrement dit, cette sourate, bien que composée de seulement trois versets, est suffisante pour la réforme de l’être humain, aussi bien dans sa vie d’ici-bas que celle de l’au-delà. Il est donc essentiel de l’étudier.

Une étude simplifiée de la sourate Al-‘Asr Dès l’ouverture de cette sourate, Allah attire notre attention sur le temps en jurant par celui-ci : « Par le Temps ! » Par ce serment, Allah souligne que toute notre existence est intimement liée au temps, tout comme nos actes. Le temps représente la durée de la vie, le cadre de l’existence humaine, l’espace dans lequel l’homme agit, profite et fait profiter autrui. En ce sens, le temps constitue le véritable capital de notre vie.



Il est donc indispensable de l’utiliser à bon escient. Lorsqu’une seconde s’écoule, c’est une partie de notre existence qui disparaît à jamais. Dans notre société actuelle, le temps est parfois gaspillé à travers les écrans, les réseaux sociaux… Pourtant, chaque seconde qui s’écoule est une part de notre existence sur Terre qui disparaît à jamais.



C’est pourquoi nos pieux prédécesseurs disaient : « Ta vie se résume à un nombre limité de respirations. Lorsqu’une respiration s’en va, c’est une partie de ta vie qui s’en va. » ( Ma‘ârif al-Qur’ân ) De même, le Prophète (paix et salut sur lui) a également dit : « Chaque matin, tout homme met son âme en jeu : soit il l’affranchit, soit il la mène à sa perte. » (Muslim)



Malheureusement, la majorité des gens vivent dans l’insouciance et oublient trop souvent qu’au-dessus d’eux se trouve l’Être suprême. C’est pourquoi Allah déclare, après avoir juré par le temps : « L’Homme est certes en perdition. » Toutefois, tous les Hommes ne sont pas concernés par cela. Certains font preuve de lucidité et s’efforcent de lutter contre leur égo. Allah les décrit ainsi : « Sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance. »

Une exhortation forte à l’endurance



Enfin, le croyant ne se contente pas d’œuvrer pour lui-même. Il aspire également au bien pour autrui et œuvre à instaurer un environnement vertueux. C’est pourquoi Allah évoque l’exhortation mutuelle à la vérité et à l’endurance. Selon certains exégètes, comme Ibn Abbâs, la vérité renvoie ici



Quoi qu’il en soit, il nous appartient donc de tirer profit du temps qui nous est accordé. Nos pieux prédécesseurs étaient particulièrement vigilants quant à l’utilisation de leur temps et éprouvaient parfois du regret lorsqu’un jour s’achevait sans avoir été mis à profit. Il est rapporté qu’Ibn Mas‘ûd disait : « Je ne regrette rien autant que le jour qui se termine, lorsque le soleil se couche, car ma vie a diminué et mes actions n’ont pas augmenté. » ( Miftâḥ al-Afkâr )



*****

Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.



