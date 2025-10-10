Points de vue Respect des aînés : quand l’islam rappelle la dignité des personnes âgées Rédigé par Housman Omarjee | Vendredi 10 Octobre 2025





Dans une société où l’individualisme progresse et où les plus âgés se retrouvent parfois isolés, l’Islam offre une vision profondément humaine et bienveillante de la place des aînés. Les Textes fondateurs de la tradition musulmane rappellent avec insistance l’importance du respect, de l’attention et du service envers les personnes âgées. Des enseignements toujours d’actualité.

Une place d’honneur dans la tradition prophétique L’islam accorde une grande considération aux personnes âgées, en particulier aux croyants ayant atteint un âge avancé. Honorer un aîné, c’est honorer l’expérience, la sagesse, et le parcours d’une vie. Le Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) disait selon un hadith rapporté par Abu Daoud : « Fait partie de la glorification d’Allah le fait d’honorer le musulman aux cheveux blancs. »



Le respect envers les aînés n’est pas une simple convenance sociale : c’est un acte spirituel, une marque de piété.

Compassion, douceur et reconnaissance Le Prophète (PSL) ne cessait de rappeler l’importance d’adopter une attitude douce et bienveillante envers les anciens. Anas Ibn Malik rapporte qu’un vieil homme vint voir le Prophète (PSL), mais les gens tardèrent à lui faire place. Le Prophète déclara alors : « Ne fait pas partie des nôtres celui qui ne se montre pas clément envers nos petits et n’honore pas nos grands. » (At-Tirmidhi)



Cette parole souligne un principe central : une communauté ne peut être équilibrée que si les liens intergénérationnels sont vivants et empreints de respect.

Un comportement exemplaire envers les parents Le Coran lui-même insiste sur la manière de s’adresser à ses parents, notamment lorsqu’ils prennent de l’âge. En effet, Allah affirme dans la sourate Al-Isra (sourate 17, verset 23) : « Et ton Seigneur a décrété : "n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : "Fi ! " Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. »



Ici, la douceur verbale est élevée au rang d’obligation spirituelle. Un rappel précieux dans un monde où les aînés sont parfois perçus comme un fardeau.

Servir les faibles, une cause de bénédiction Être au service des plus vulnérables – parmi eux les personnes âgées – est non seulement un devoir moral, mais aussi une source de bénédiction. Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Aidez-moi à secourir les faibles, car c’est par eux que vous êtes aidés et que vous recevez votre subsistance. » (Abu Daoud)



Dans un autre Tradition, il déclare : « Celui qui subvient aux besoins d’une femme sans mari et d’un indigent est semblable à celui qui combat dans le sentier d’Allah, ou encore à celui qui passe ses nuits en prière et jeûne continuellement. » (Muslim)

Saluer, visiter, soutenir : les gestes simples qui comptent Le Prophète (PSL) enseignait aussi à saluer les aînés en premier. Abu Hurayra rapporte que le Messager d’Allah (PSL) a dit : « C’est au plus jeune de saluer le plus âgé. » (Al-Boukhari)



Rendre visite à une personne âgée malade fait aussi partie des recommandations prophétiques. Al-Bara Ibn Azib dit : « Le Prophète (PSL) nous a ordonné de rendre visite aux malades. » (Al-Boukhari et Muslim). Ces gestes, bien que simples, participent au maintien de liens sociaux solides et d’un esprit communautaire fondé sur la miséricorde.

Un rappel essentiel dans notre société moderne



Envoyer un proche en maison de retraite n’est pas toujours un abandon, mais cela ne doit jamais être un moyen de se décharger de toute responsabilité affective et morale.



Honorer les personnes âgées, c’est préserver un pilier de notre foi et réaffirmer notre humanité. En les soutenant, en les écoutant, en étant présents, nous récoltons non seulement



*****

Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.



Lire aussi :

Les seniors, inutiles ? De l'importance de redonner sens à la vieillesse



Et aussi :

Strasbourg : quand une campagne de valorisation des aînés mène à une vilaine polémique islamophobe Face à la banalisation de l’isolement des personnes âgées, y compris dans certaines familles musulmanes, ces enseignements invitent à une introspection sincère. Il ne s’agit pas de juger, mais de se demander : faisons-nous vraiment notre part ?Envoyer un proche en maison de retraite n’est pas toujours un abandon, mais cela ne doit jamais être un moyen de se décharger de toute responsabilité affective et morale.Honorer les personnes âgées, c’est préserver un pilier de notre foi et réaffirmer notre humanité. En les soutenant, en les écoutant, en étant présents, nous récoltons non seulement leur invocation (dou‘â), mais aussi la satisfaction de Dieu.*****est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.Lire aussi :Et aussi :







