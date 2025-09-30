Société Strasbourg : quand une campagne de valorisation des aînés mène à une vilaine polémique islamophobe Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Mardi 30 Septembre 2025

Dans le cadre de sa candidature au label « Ville amie des Aînés », Strasbourg s'est lancée ces derniers jours dans une campagne d'affichage valorisant des personnes âgées de divers horizons. Un portrait sur les huit a attiré l'attention des détracteurs de la municipalité écologiste qui accusent cette dernière de promouvoir « le communautarisme » après avoir retenu l'image d'une femme musulmane portant le voile pour son opération.



La mairie de Strasbourg est empêtrée dans une polémique islamophobe digne de celles régulièrement générées par l’extrême droite et consorts. Mais voilà que cette fois, elle est aussi alimentée par une élue socialiste d’opposition visiblement offusquée de voir Nacera poser parmi les aînés de la ville. Cette femme de 66 ans fait partie des huit personnes âgées sélectionnées par la municipalité écologiste pour incarner « la douceur de ville » de la capitale alsacienne, en vue d’obtenir la labellisation « Ville amie des Aînés » .



Plutôt de retenir le sourire de Nacera, la socialiste Anne-Pernelle Richardot a été choquée du voile qu’elle portait, estimant ainsi que le choix de la maire Jeanne Barseghian « s’inscrit dans une stratégie politique délibérée de la municipalité visant à créer une polarisation artificielle » , a-t-elle signifié sur X dimanche 28 septembre. Elle, qui affirme qu’elle aurait été « choquée de la même manière si les affiches présentaient une croix ostensible ou une kippa » , a fustigé « le prosélytisme de la municipalité Barseghian qui, aveuglée par son clientélisme, mobilise son budget pour mettre en avant une religion à Strasbourg » .



Cette vilaine polémique politicienne alimente une virulente campagne islamophobe en ligne contre Nacera et la mairie de Strasbourg dont l’objectif, à travers ses affiches, est aussi de souligner la diversité générationnelle et culturelle de la ville. Ses opposants, qui s'épanchent sur les réseaux sociaux ou encore sur certains plateaux télévisés, n'en ont que faire, préférant accuser Jeanne Barseghian de promouvoir « le communautarisme » et « l’islamisme ».

Strasbourg pour tous et toutes...y compris pour les femmes musulmanes « la dame sur la photo a l’air tout à fait sympathique » . Mais difficile de croire que son post « ne porte pas sur la question du voile dans l’espace public » . Les critiques de la campagne sont très largement focalisées sur ce point.



Cachons ces femmes que d'aucuns ne sauraient voir. Faisons même comme si les Nacera n'existent pas en France. Syamak Agha Babaei, premier adjoint à la maire, s'y refuse et ne s’est pas fait prier pour répondre à son opposante socialiste. Devant l’affiche, « certain·es s’en offusquent ? Moi, j’y vois Strasbourg : un sourire lumineux, une histoire de travail, de soin, de dévouement » , a écrit sur Facebook le vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg.



« Des femmes comme Nacera, Fatma-Zohra, Aïcha, Zahia… ont gardé nos enfants, nettoyé nos écoles, accompagné nos aîné·es, souvent loin de leur pays d’origine, parfois sans les mots de notre langue — mais avec la force tranquille de celles qui tiennent la société debout. Elles sont aussi mes collègues à l'hôpital, invisibilisées mais sans qui vous ne seriez pas soigné·es, a-t-il fait part. Les afficher fièrement en ville, ce n’est pas “faire polémique”, c’est rendre justice. Strasbourg est leur ville autant que la nôtre. Ici, on honore les trajectoires discrètes, on célèbre celles et ceux qui ont fait de nous une communauté. À celles et ceux qui attisent la colère et divisent : nous opposons la reconnaissance et l’unité. Merci Nacera, et merci à toutes ces vies de service qui nous ressemblent et nous rassemblent. »



