Affaire des têtes de cochon devant des mosquées : des arrestations en Serbie

Le ministère serbe de l'Intérieur a annoncé, lundi 29 septembre, l'arrestation de 11 personnes suspectées d'avoir participé à plusieurs opérations en France et en Allemagne visant à inciter à la haine et à la discrimination. Parmi les opérations en question, se trouvent des attaques contre des synagogues et des mosquées, commises sous influence d'un service étranger selon les autorités serbes.
La dernière opération en date concerne l'affaire des têtes de porc déposées devant plusieurs mosquées de Paris et de la région francilienne. La piste de l'ingérence étrangère avait été très vite mise sur la table. Au total, cette piste est privilégiée dans neuf dossiers gérés par le parquet de Paris depuis fin 2023.
S« Leurs objectifs incluaient la diffusion d’idées prônant et incitant à la haine, à des discriminations et à la violence fondées sur des différences » de couleur de peau, de religion, de nationalité et d’origine ethnique, selon le communiqué du ministère de l’Intérieur.
Les personnes arrêtées auraient été entraînées par un autre ressortissant serbe, « actuellement en fuite » et « agissant sous les instructions d’un service de renseignement étranger ». La nationalité de ce dernier n'a pas été précisée, mais les services russes sont régulièrement citées depuis des mois comme ceux qui sont mêlés à ces opérations.
Lire aussi :
Islamophobie : l'indignation après la découverte de têtes de cochon devant six mosquées de Paris et de la région
La dernière opération en date concerne l'affaire des têtes de porc déposées devant plusieurs mosquées de Paris et de la région francilienne. La piste de l'ingérence étrangère avait été très vite mise sur la table. Au total, cette piste est privilégiée dans neuf dossiers gérés par le parquet de Paris depuis fin 2023.
S« Leurs objectifs incluaient la diffusion d’idées prônant et incitant à la haine, à des discriminations et à la violence fondées sur des différences » de couleur de peau, de religion, de nationalité et d’origine ethnique, selon le communiqué du ministère de l’Intérieur.
Les personnes arrêtées auraient été entraînées par un autre ressortissant serbe, « actuellement en fuite » et « agissant sous les instructions d’un service de renseignement étranger ». La nationalité de ce dernier n'a pas été précisée, mais les services russes sont régulièrement citées depuis des mois comme ceux qui sont mêlés à ces opérations.
Lire aussi :
Islamophobie : l'indignation après la découverte de têtes de cochon devant six mosquées de Paris et de la région