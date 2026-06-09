Société Affaire Lyhanna : le gouvernement sous pression, l'instrumentalisation du drame contre les magistrats dénoncée Rédigé par Lina Farelli | Mardi 9 Juin 2026





Quelque 6 000 personnes se sont réunies, dimanche 7 juin à Fleurance, dans le Gers, pour rendre hommage à Lyhanna, une fillette de 11 ans retrouvée morte après plusieurs jours d'intenses recherches lancées après sa disparition le 29 mai. Derrière la douleur collective qui s'est manifestée au cours de cette marche blanche, cette affaire révèle de graves défaillances.

Une disparition qui a bouleversé la France Lyhanna, élève de collège âgée de 11 ans, disparaît devant son établissement scolaire de Fleurance vendredi 29 mai. Elle est vue pour la dernière fois en train de monter dans le véhicule de Jérôme Barella, 41 ans, père d'une de ses amies. L'alerte est rapidement donnée. L'homme est placé en garde à vue dès le lendemain et mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans avant d'être incarcéré le 1er juin. Jeudi 4 juin, un corps est retrouvé dans les locaux d'une exploitation agricole désaffectée, portant des vêtements correspondant à ceux de la fillette au moment de sa disparition. L'identification ne laisse plus de doute : c'est Lyhanna. Les causes exactes de sa mort n'ont pas encore été établies par les médecins légistes, mais la France entière est sous le choc.



Dimanche 7 juin, à l'appel du maire de Fleurance et à la demande de la famille, des milliers de personnes ont convergé vers cette commune de moins de 7 000 habitants pour une marche en hommage à la petite fille. Environ 6 000 personnes ont répondu présent, bien au-delà des 5 000 attendus. Les parents et le frère de Lyhanna menaient le cortège, dans un silence lourd de chagrin et d'indignation. Le dispositif sécuritaire était à la mesure de l'ampleur de l'événement : 150 gendarmes avaient été déployés pour encadrer la marche.



Des mobilisations similaires ont également été organisées dans plusieurs villes de France le lendemain. Environ 60 000 personnes ont participé à des rassemblements dont 2 900 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, pour dénoncer l'inaction des institutions, aux cris de « Justice pour Lyhanna » . Associations féministes et de protection de l'enfance réclament des mesures structurelles : aggravation des peines pour les récidivistes, allongement des délais de prescription ou encore meilleure information des victimes.



Un suspect connu de la justice, jamais inquiété Ce qui rend cette affaire particulièrement douloureuse, c'est ce qu'elle révèle sur le fonctionnement de la justice. Jérôme Barella n'était pas un inconnu des services de l'État. Au moment de la disparition de Lyhanna, il faisait l'objet de quatre plaintes pour viols sur mineurs. Pourtant, il n'avait jamais été entendu par les enquêteurs.



Parmi ces plaintes, l'une, déposée en août 2025 par la mère d'une fillette de 10 ans, décrivait des faits de viols répétés commis entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile du suspect. La victime avait clairement nommé son agresseur. Des examens médicaux et psychologiques auraient confirmé des lésions compatibles avec les actes décrits. Malgré ces éléments accablants, la plainte n'avait été transmise à la gendarmerie de la juridiction compétente qu'en janvier 2026, soit cinq mois après son dépôt, un délai proprement incompréhensible. Jérôme Barella n'a jamais pu être entendu dans le cadre de cette affaire.



L'affaire Lyhanna ouvre un débat de fond sur la protection des enfants et le traitement des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Comment une plainte aussi documentée a-t-elle pu rester sans suite pendant des mois ? Comment un homme soupçonné de viols répétés sur enfants a-t-il pu continuer à évoluer librement dans son environnement ? Ces questions, les proches de la disparue les posent avec une douleur qui ne trouvera peut-être jamais de réponse satisfaisante.

« Un échec » souligné par le gouvernement « Cette affaire est un échec », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agissait d' « un drame qui aurait pu être évité » .



Quant au garde des Sceaux, « l’institution judiciaire n’(a) pas su protéger » l’enfant, présentant ensuite ses excuses à la famille de Lyhanna et « aux Français qui sont légitimement choqués, terrifiés de voir de telles défaillances » . Il a reconnu que la Justice « a failli dans le suivi des plaintes » déposées ces dernières années contre le principal suspect.



Gérald Darmanin a reçu, lundi 8 juin, l’ensemble des procureurs généraux, y compris celui de la Cour de cassation. Comme le rapporte Face au tollé suscité par ces révélations, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez , n'a pas mâché ses mots.a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agissait d'Quant au garde des Sceaux, Gérald Darmanin , il a estimé quel’enfant, présentant ensuite ses excuses à la famille de Lyhanna et. Il a reconnu que la Justicedéposées ces dernières années contre le principal suspect.Gérald Darmanin a reçu, lundi 8 juin, l’ensemble des procureurs généraux, y compris celui de la Cour de cassation. Comme le rapporte Actu Juridique , il s’entretiendra ensuite individuellement avec chaque procureur général d’ici au 31 juillet pour évoquer les éventuels dossiers similaires et les défaillances structurelles. Quelques jours avant cette réunion, la Direction générale de la gendarmerie nationale a ordonné un état des lieux d'urgence de toutes les procédures en cours pour viol et agression sexuelle sur des mineurs, afin d'identifier d'éventuels autres dossiers dormants.

Les députés réclament une loi, les magistrats regrettent l'instrumentalisation du drame Mardi 9 juin, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a réuni plusieurs ministres pour une réunion autour de la protection de l'enfance. Dans une lettre qui leur est adressée, il a exprimé sa volonté de renforcer le projet de loi sur la protection des enfants et d'accélérer l'examen d'une proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a soutenu cette démarche, appelant à inscrire ce texte à l'ordre du jour de la chambre.



De nombreux responsables politiques, surtout classés à droite et à l'extrême droite, en appellent à des sanctions contre les magistrats. Gérald Darmanin lui même que des sanctions pourront être prises après des « défaillances extrêmement graves » . Le président des Républicains (LR), Bruno Retailleau, a proposé la création d’une « cour disciplinaire de la magistrature » pour prononcer d'éventuelles sanctions en lieu et place de l'actuel Conseil supérieur de la magistrature (CSM).



Face aux accusations et aux menaces visant l'institution judiciaire, le CSM a déploré, mardi 9 juin, « le discrédit jeté sur des milliers de magistrats qui travaillent sans relâche dans un contexte difficile » et les graves menaces les visant. « Il est incontesté que, malgré des efforts importants consentis récemment, la justice ne bénéficie pas d’un budget à la hauteur de l’ampleur sans cesse croissante de ses missions et des urgences multiples auxquelles elle doit faire face » , a déclaré le Conseil, regrettant « l'instrumentalisation de cette affaire par ceux qui rendent d'avance les magistrats comptables de ce drame et dénoncent leur irresponsabilité » . La mort de Lyhanna appelle à une réforme profonde du traitement des signalements de violences sexuelles, afin qu'aucune plainte ne reste lettre morte, et qu'aucune personne ne paie de sa vie les défaillances d'un système censé le protéger.



Les obsèques de Lyhanna auront lieu vendredi 12 juin à Fleurance. Le principal suspect est, quant à lui, incarcéré dans une prison du sud de la France et devrait prochainement, selon BFM TV, être placé à l'isolement pour éviter tout contact avec d'autres détenus qui pourraient le menacer.







