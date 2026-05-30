A l'occasion de la JIVEP 2026, une soirée fraternelle face au drame de l’exil

Coordinateur à Médecins du monde et à InterOrga - un collectif qui regroupe plusieurs dizaines d’associations intervenant auprès des personnes de la rue à Paris -, Paul Alauzy a témoigné d’une situation qui s’aggrave d’année en année. « Le problème de ceux qui demandent l’asile en France tient notamment au fait qu’il leur est interdit de travailler avant d’obtenir leurs papiers » , a-t-il regretté. Parlant « d’un passage obligatoire par le trottoir », il a dénoncé la situation des demandeurs d’asile qui se retrouvent dans le froid ou sous la canicule, en dormant à même le sol dans des conditions d’insalubrité insupportable. Appelant à la création de centres de « premier accueil » , cet activiste s’est ému de la manière dont la police harcèle les campements de migrants qui ne cessent de se multiplier dans la capitale faute de structures d’accueil.



« Loin de connaître une crise migratoire, la France connaît surtout une crise de l’accueil des demandeurs d’asile » , s’est exclamé Vincent Chauvet, maire d’Autun (Saône-et-Loire), qui au nom du développement économique des territoires prône une politique volontariste d’accueil des exilés. Élu Modem d’une ville de 14 000 habitants dont la population ne cesse de décroître, il estime que sa ville pourrait accueillir 4 000 nouveaux habitants venus d’ailleurs afin de maintenir les écoles ouvertes, les commerces, la vie locale et les différents services sociaux de la commune.



« Comme dans de nombreuses petites villes de France, nous avons beaucoup de logements vacants », a-t-il expliqué. « Plutôt que de les détruire, nous préférons investir dans un travail d’intégration, notamment à travers des cours de français pour tous et à travers des événements sportifs et culturels. Nous avons pour cela un bon tissu associatif. (...) Face au discours décliniste de l’extrême droite, il est essentiel de s’engager dans une politique dynamique. Il faut revitaliser les campagnes pour combattre le sentiment de déclin qui fait voter RN dans ces territoires. Le problème, ce n’est pas l’immigration, c’est le sentiment d’être abandonné. Nous devons répondre à cela. Et les personnes exilées peuvent nous y aider. »