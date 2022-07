Radiographie de la diversité des origines - La France, pays de grandes mixités (1/3)

Des traces de l'histoire de l'immigration dans la démographie

L’histoire des 60 dernières années et les dynamiques migratoires en cours se reflètent dans les structures par âge de la population. « Un tiers des personnes de moins de 60 ans ont un lien à l’immigration sur trois générations, c’est-à-dire qu’elles sont soit immigrées (9 %), descendantes d’immigrés de 2e génération (12 %) ou de 3e génération (10 %). Mais ces proportions varient fortement au fil des cohortes » , expliquent les rédacteurs. « Au-delà de 60 ans, l’identification des descendants d’immigrés de 3e génération n’est plus possible (sources), ces derniers sont alors classés avec les personnes sans ascendance migratoire directe. »



Chez les immigrés, les jeunes et les retraités sont peu nombreux dans la population française : respectivement 3 % des moins de 18 ans et 8 % des plus de 80 ans, alors qu'ils représentent 15% de la population chez les personnes de 40 à 44 ans. Explication : une majorité d’immigrés arrivent en France en âge de travailler. A l’inverse, ils sont nombreux à repartir dans leur pays d’origine après la retraite. Un élément supplémentaire qui contredit au passage le fantasme du « grand remplacement » .



La succession des flux d’immigration se révèle plus nettement si l’on se penche sur les origines géographiques par âge. Les arrivées d’Espagnols et d’Italiens ont précédé celles des ressortissants du Maghreb et du Portugal, alors que les migrants issus d’autres pays d’Afrique et d’Asie sont arrivés plus récemment. Logiquement, chez les immigrés âgés de 18 à 59 ans, on trouve 53 % de personnes en provenance d’Afrique dont 34 % sont originaires du Maghreb, alors qu’au-delà de 60 ans, ce sont les immigrés européens qui sont majoritaires (51 %, dont 34 % d’Europe du Sud). Chez les enfants mineurs de la 2e génération, 83 % des individus sont d’origine non-européenne et en particulier africaine (65 %).