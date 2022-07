L’éducation progresse chez les descendants d’immigrés mais les inégalités sociales perdurent (2/3)

Sélection plus intense des migrants ces dernières années

Ce sont les enfants d’immigrés qui effectuent la distance la plus importante vis-à-vis de leurs parents, ce que les auteurs appellent la « mobilité éducative » . Plus de 70 % d’entre eux obtiennent un diplôme plus élevé que celui de leurs parents. Reste que la situation varie sensiblement selon l’origine des familles.



Chez les enfants de familles originaires du Maghreb et d’Europe du Sud, les parents ont rarement un diplôme du supérieur, alors que plus d’un tiers des enfants en possède un, ce qui se traduit par un pourcentage élevé d’enfants plus diplômés que les parents (respectivement 70 % et 80 %). « Cette forte progression en une génération ne s’explique pas seulement par la faible diffusion de l’enseignement supérieur dans les pays d’origine, mais aussi par la forte mobilisation des parents immigrés en faveur de la réussite scolaire des enfants. A la troisième génération, les descendants des migrations européennes sont au même niveau que les descendants de natifs » , expliquent les auteurs.



Dans les familles originaires d’Afrique subsaharienne et d’Asie, les parents sont souvent plus diplômés que les parents natifs (un tiers contre un quart respectivement), une situation « qui témoigne d’une évolution des profils des immigrés en France : la diversification des origines s’est accompagnée d’une élévation des niveaux d’instruction liée à une sélection plus intense des émigrants par rapport à la population des pays d’origine » .



Le résultat peut paraitre surprenant car il ne correspond pas aux aprioris largement acceptés : les enfants des familles africaines sont plus souvent diplômés du supérieur que les descendants de natifs (50 % contre 43 % respectivement). On trouve 54 % de diplômés chez les enfants d’un ou deux immigrés d’Asie et même 64 % chez les enfants de couples mixtes dont un parent vient d’Asie.



A l’inverse, les enfants des familles originaires de Turquie ou du Moyen-Orient ont un taux faible de diplômés (18 %). Ces familles « combinent un faible taux de diplômés du supérieur chez les parents (5 %) et un taux encore limité chez les enfants. Si ces derniers ont souvent progressé par rapport aux parents (deux fois sur trois), ils n’en constituent pas moins le groupe issu de l’immigration le moins diplômé » , constatent les auteurs. A noter que chez les enfants d’immigrés aussi, la réussite scolaire des filles dépasse celle des garçons.