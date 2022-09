Points de vue Vivre une rentrée éclatante ! « Minute de sens » Rédigé par Hamza Braiki | Samedi 3 Septembre 2022 à 11:00









Bien sûr, la rentrée scolaire est au premier plan, quel que soit le niveau concerné. Peut-être la première rentrée pour les bout’chous, la plus attendue pour les primaires, la plus stressante pour les ados ou la plus déterminante pour les plus grands. La rentrée professionnelle, elle aussi, est marquante. L’occasion de se réorganiser, de concilier ses sphères privées ou professionnelles ou de bâtir une année propice à une belle carrière. Après autant de travail, le réconfort devient indispensable ! Les loisirs seront à l’honneur cette année. Après des vacances appréciables au climat généreux et agrémentées par la fête de l’Aïd al-Adha , il est temps d’entamer une nouvelle année pleine de projets.Bien sûr, la rentrée scolaire est au premier plan, quel que soit le niveau concerné. Peut-être la première rentrée pour les bout’chous, la plus attendue pour les primaires, la plus stressante pour les ados ou la plus déterminante pour les plus grands. La rentrée professionnelle, elle aussi, est marquante. L’occasion de se réorganiser, de concilier ses sphères privées ou professionnelles ou de bâtir une année propice à une belle carrière. Après autant de travail, le réconfort devient indispensable ! Les loisirs seront à l’honneur cette année. Sport, culture, sorties, voyages... il est temps de souffler d’une façon équilibrée. Et pourquoi ne pas entamer cette rentrée par un nouveau souffle de foi, une envie d’être présent à Dieu, de s’élever et de ressentir l’apaisement au plus profond de soi… Et puis peut-être (é)prouver cette foi, cette volonté en s’engageant dans les multiples chemins de la bienfaisance. Cette rentrée de l’engagement augure d’ailleurs un cru exceptionnel !

La rentrée scolaire : la réussite au bout du chemin Les sonneries, les cartables, les copains, les cahiers remplis... que de souvenirs nous viennent lorsque c’est au tour de nos enfants de rejoindre les rangs. Nous étions insouciants et loin d’imaginer ce qui nous attendrait. Que Dieu permette à nos enfants de nous devancer sur tous les terrains, de tracer leur destin solidement et de rester en quête de la science.



Il convient aux parents de rester attentifs à la scolarité, à l’attitude et la progression de leurs enfants. Les parents pourront d’ailleurs se pencher sur les programmes, les compléter et parfois les corriger. Et puis, comme l’avenir appartient aux plus prévoyants, intéressez-vous aux filières d’orientations, aux débouchés de demain, et programmez pour cette année des visites utiles : musées, salon des métiers, salon des étudiants...



Enfin, pensez à vous ! La science, la culture se recherchent tout au long de la vie. Apprentissage de langues, domaines scientifiques à explorer, nouvelles compétences informatiques, le champ des possibles est large, il vous suffit de le semer.

La rentrée professionnelle : pulvériser le plafond de verre ! Il est temps de retrouver son poste après les congés. Mais quelle attitude adopter ? La routinière passive qui se contente de marquer sa présence et de toucher son traitement mensuel… ou une attitude conquérante, avide de challenge et prêt à prouver à chaque instant que son poste n’est ni dû à la chance, ni au copinage ! D’ailleurs, peut-être certains ont débuté à cette occasion un nouvel emploi ? Alors il vous faudra donner le maximum pour prendre vos marques rapidement, et pourquoi ne pas, devenir le maillon fort de votre équipe…



D’autres sont dans la recherche active d’un emploi, parfois depuis trop longtemps. Persévérez, et invoquez abondamment Dieu ! Faites le bilan de vos compétences et explorez le marché noir (candidatures spontanées, profil sur sites d’emploi…). Brillez dans vos candidatures jusqu’à l’entretien final.

La rentrée spirituelle : l’éclosion des cœurs



Le moment de l’état des lieux est derrière nous, il est temps de saisir le remède, le soin par excellence, le Coran. Le lire (par conséquent apprendre l’arabe), le mémoriser, le réciter au cœur de la nuit sont des moyens certains pour arriver à la compagnie de Dieu. Puis, réagir aux tentations du quotidien, dompter un égo rebelle et gourmand, forger un caractère excellent… Il est clair qu’une réussite spirituelle embellira tous les aspects de votre vie. L’effet des mois de béni de Dhul-Hijjah et de Muharram vous a peut-être mené vers de grandes résolutions pour affermir votre relation avec Dieu. En effet, nous avons tous conscience de nos faiblesses, de notre difficulté à l’éveil, l’assiduité, le sacrifice pour Dieu.Le moment de l’état des lieux est derrière nous, il est temps de saisir le remède, le soin par excellence, le Coran. Le lire (par conséquent apprendre l’arabe), le mémoriser, le réciter au cœur de la nuit sont des moyens certains pour arriver à la compagnie de Dieu. Puis, réagir aux tentations du quotidien, dompter un égo rebelle et gourmand, forger un caractère excellent… Il est clair qu’une réussite spirituelle embellira tous les aspects de votre vie.

La rentrée des loisirs : un moment pour souffler Après les inscriptions des enfants dans leurs sports et leurs activités respectifs, vous songez à vos loisirs mais n’avez pas encore choisi. Pour les footeux, il existe de nombreux clubs de foot-loisirs, plus légers, moins exigeants. La même formule existe pour le hand, le basket... Sinon, vous pouvez opter pour les arts martiaux complets comme le jiu-jitsu, doux, comme le tai-chi, ou encore adopter le vélo. Un corps sain doit abriter un esprit sain. Inscrivez-vous aux bibliothèques, médiathèques et élargissez votre culture. Profitez-en pour inscrire vos enfants.

La rentrée de l’engagement : le réveil des lions



Donner de soi, de son temps, promouvoir la justice, réconforter ou partager suppose une forte capacité émotive, mais aussi une discipline. En effet, il s’agit aussi de vivre la fraternité dans l’intensité, la tension et la difficulté. C’est un passage obligé pour sentir l’amour en Dieu et mériter l’Amour de Dieu.



Il a suffi parfois d'une rencontre, d'un échange pour ouvrir les yeux sur les luttes à mener. L'année passée fut particulièrement riche en engagements de toutes sortes. De nombreux bénévoles ont rejoint les rangs solides des croyants : causes humanitaires, éducation, citoyenneté ou encore événementiel, les champs de bataille sont nombreux. A chacun de choisir l'écosystème qui lui convient.