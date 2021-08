Une « réforme de l’islam » ne peut s’épanouir dans un contexte anxiogène

ridda

L’idée de vouloir « réformer l’islam » n’est pas neuve, elle a une véritable légitimité dans le champ islamique et elle fut même théorisée par nombre de penseurs, savants, hommes ou femmes, et ce, depuis au moins le premier tiers du XIXe siècle parmi le milieu des oulémas en Tunisie ottomane ; autant qu’on puisse remonter.C’est d’ailleurs sur cet héritage peu connu, écrasé par l’actuelle domination du salafisme saoudien et de la galaxie des Frères musulmans, que des femmes courageuses tentent, depuis la France, de faire émerger un islam progressiste, telles que Kahina Bahloul avec la mosquée Fatima ou Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin avec leur Mouvement pour un islam spirituel et progressiste. Les hommes ne sont pas en reste bien sûr, certains contribuent à l’effort des premières, Faker Korchane notamment aux côtés de Kahina Bahloul ou Omero Marongiu-Perria qui intervient régulièrement au sein des deux mouvements. D’autres encore creusent leur propre sillon, plus ou moins critique à l’égard des discours de l’islam majoritaire, à l’instar du Dr Al Ajami, coraniste, auteur d’une thèse de doctorat sur l’exégèse coranique et dont le site propose des articles thématiques originaux sur des questions souvent verrouillées par l’exégèse mainstream, par exemple, le salut des non-musulmans dans l’au-delà ou l’épineuse question de l’égalité hommes/femmes dans l’héritage.Citons également Mohamed Bajrafil, docteur en linguistique, désormais ex-imam, qui se confronte de plus en plus frontalement au paradigme conservateur propagé dans les milieux pratiquants qu’il déconstruit en vue d’une relecture plus contemporaine, par exemple ici avec la question, notamment, de l’apostasie () et du rapport manichéen entre croyants/Enfin, l’imam de la mosquée de Bordeaux, Tareq Oubrou, qui intervient régulièrement sur les débats qui agitent notre société avec une argumentation visant l’apaisement social, non sans égratigner de temps en temps certaines pratiques que le discours religieux dominant a tendance à surinvestir, lorsqu’il montre par exemple comment l’interdiction de l’imamat féminin n’a en fait rien à voir avec un quelconque ordre divin mais relève plutôt de l’histoire humaine (et masculine) du droit canon ou lorsqu’il relativise grandement l’obligation () du port du voile Ces quelques exemples sont loin d’être exhaustifs, les acteurs et actrices du courant réformiste sont légion, leur production ayant été le plus souvent censurée par des régimes autoritaires qui donnaient, ce faisant, des gages) à leur extrême droite religieuse. Les réformistes sont tels des électrons libres pour le moment, éparpillés ci et là, ils ne constituent pour le moment pas encore un mouvement assez structuré pour donner le change aux courants dominants, certains même parmi eux ne s’apprécient guère. Mais toujours est-il qu’ils concourent, bon gré mal gré, à ce qu’on appelle laEt qui sait, la minorité d’aujourd’hui pourrait devenir la majorité de demain. Qui aurait, par exemple, prévu que le judaïsme réformé devienne aux Etats-Unis le courant majoritaire ? N’oublions pas également qu’avant de devenir le courant dominant dans le monde sunnite, le salafisme n’était encore à l’aube du XXe siècle qu’une secte n’ayant pas très bonne presse dans le monde musulman.