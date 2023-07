Une pluie d'hommages pour Sinead O'Connor, une artiste engagÃ©e Â« fiÃ¨re d'Ãªtre musulmane Â»

I Do Not Want What I Haven't Got

Toutefois, depuis 2019 et sa magnifique performance musicale à la télévision irlandaise , on ne compte d'elle que peu d'apparitions publiques. La dernière a été enregistrée en mars dernier lors de la cérémonie annuelle du RTÉ Choice Music Prize. L'artiste, qui porte le voile depuis sa conversion, y avait été invitée pour recevoir le prix du meilleur album classique irlandais pour son album, sorti en 1990.Apparaissant radieuse, Sinead O'Connor avait profité de ce moment pour dédier son prix à l'ensemble des réfugiés qui ont trouvé asile dans son pays,, avait-elle souligné., avait déclaré la chanteuse, sous les applaudissements nourris du public.Ce discours engagé s'ajoute à bien d'autres engagements qui ont construit sa renommée au cours de sa vie, notamment ceux contre les abus sexuels au sein de l'Eglise catholique , contre le sida ou encore en faveur de la cause palestinienne. Celle qui se disaitn'hésitait pas non plus, ces dernières années, à évoquer son combat pour la santé mentale dont elle a souffert sa vie entière afin de lever le tabou.