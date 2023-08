Irlande : aprÃ¨s des funÃ©railles islamiques, des adieux Ã©mouvants Ã  Sinead O'Connor

« Puisse sa lumière continuer à briller et embellir la terre d'Irlande qu'elle aimait tant, et puisse-t-elle trouver la paix de Dieu qu'elle cherchait si ardemment »

« Avec cette procession, sa famille voudrait reconnaître l'élan d'amour des habitants »

« dernier au revoir »

« la vague de chagrin et de reconnaissance de la vie et de l'œuvre de Sinead O'Connor démontre l'impact profond qu'elle a eu sur le peuple irlandais »

L'heure des derniers adieux est arrivée pour Sinead O'Connor. Deux semaines après son décès survenu le 26 juillet à Londres , des milliers de personnes se sont rassemblées, mardi 8 août, à Bray, dans la ville où a vécu l'artiste irlandaise durant quinze ans, au sud de Dublin.C'est là où des obsèques selon le rituel islamique ont été organisés pour celle qui se faisait aussi appeler Shuhada Sadaqat après sa conversion à l'islam en 2018. La cérémonie privée a été dirigée dans la matinée par Umar Al-Qadri, le directeur du Centre islamique d'Irlande, en présence du président irlandais Michael Higgins et du Premier ministre Leo Varadkar. Des musiciens stars comme Bob Geldof et le leader de U2 Bono, tous deux Irlandais, ont aussi fait partie des invités., a déclaré l'imam au cours de l'oraison funèbre.Encouragés par la famille de Sinead O'Connor, des fans par centaines se sont massés, émus, sur la route du cortège funéraire pour saluer la défunte avant son enterrement loin des caméras.de la région et d'ailleurs et leur offrir la possibilité de faire unà l'artiste, ont indiqué ses proches dans un communiqué.Pour le président Michael Higgins,Lire aussi :