Ultranationalisme, islamophobie... Narendra Modi, l'invitÃ© du 14-Juillet qui fait bondir les dÃ©fenseurs des droits humains

« Au nom de l'amitié entre les peuples français et indien, vous devez saisir cette opportunité pour exhorter les autorités indiennes à mettre fin à la crise des droits humains qui sévit dans le pays »

« Les intérêts économiques et géostratégiques ne doivent pas justifier le silence de la France. Il est inacceptable de banaliser ces violations au nom de la construction d'un "partenariat stratégique privilégié", des "valeurs partagées" ou de l’"amitié" entre la France et l’Inde »

« Le gouvernement français ne devrait pas répéter les erreurs qu’il a commises avec le gouvernement chinois en resserrant ses liens commerciaux tout en mettant largement de côté les préoccupations en matière de droits humains »

« La moindre des choses serait que Macron puisse encourager son homologue indien à changer de cap pour s’assurer que tous les Indien·ne·s puissent vivre dignement et sans peur, quels que soient leur caste, leur origine ethnique, leur religion, leur sexe ou leurs convictions politiques. (...) Ne pas le faire serait une entorse à l’esprit de la fête nationale française et une occasion manquée de rendre hommage aux nombreux Indien·ne·s qui luttent courageusement pour leurs droits humains. »

Narendra Modi est l'invité d'honneur du 14-Juillet cette année 2023. Atteintes aux libertés, dérives autoritaires, discriminations croissantes envers les minorités, islamophobie décomplexée... les critiques à l'égard du Premier ministre indien et de son gouvernement ultranationaliste ne manquent pourtant pas depuis son accession au pouvoir en 2014. Sans qu'Emmanuel Macron, qui l'avait déjà reçu en France en 2019, n'en soit gêné. Le chef de l'Etat, qui cherche à renforcer son partenariat stratégique avec l'Inde, espère ainsi décrocher de nouveaux contrats dans le domaine de l'énergie et de l'armement., a appelé Amnesty International, qui s'émeut des persécutions religieuses et ethniques, la restriction de l'espace civique et les attaques envers les organisations de la société civile., a-t-elle signalé.Même son de cloche pour Human Rights Watch., indique Philippe Bolopion dans une tribune parue dans L'Obs