Inde : Barack Obama accusé d'hypocrisie après son appel à protéger les droits des musulmans

Barack Obama a été la cible de vives critiques du gouvernement indien après que l'ancien président américain a appelé le Premier ministre Narendra Modi à protéger les droits des minorités, en particulier ceux des musulmans, frappés de plein fouet par la haine des ultranationalistes hindous.Au cours de la visite historique du chef du gouvernement indien à Washington jeudi 22 juin, Barack Obama a estimé au micro de CNN que le sujet méritait d'être mis sur la table des discussions.Plutôt que de répondre sur le fond, des ministres ont déclaré que Barack Obama est un hypocrite., a affirmé la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, quelques jours après la rencontre entre Narendra Modi et Joe Biden. Le ministre de la Défense, Rajnath Singh,Le gouvernement indien est régulièrement accusé d'entretenir l'islamophobie et les discriminations à l'encontre des minorités, ce que Narendra Modi ne cesse de nier. L'Inde, à majorité hindoue, abrite plus de 200 millions de musulmans.