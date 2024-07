Sept faits à retenir des JO de Paris 2024

1/ Jamais deux sans trois

C'est la troisième fois de son histoire que la France accueille les Jeux olympiques après 1900, dans le cadre de l'Exposition universelle, et 1924. Cent ans plus tard, la ville de Paris est de nouveau honorée de recevoir l'événement mondial. La France s'y prépare depuis sa désignation en 2017 et entend bien briller dans toutes les disciplines. Certaines plus que d'autres, là où les possibilités de décrocher des médailles sont les plus fortes.



On ne dit jamais deux sans trois. La chance est au rendez-vous pour les amoureux français des olympiades puisque les Alpes françaises ont obtenu, mercredi 24 juillet, l'attribution des JO d'hiver 2030. Ce sera la quatrième édition hivernale pour la France après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992.