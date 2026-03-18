Points de vue Quelques conseils à l’approche de la fin du Ramadan et de l'Aïd el-Fitr Rédigé par Housman Omarjee | Mercredi 18 Mars 2026









Durant ces jours bénis, la miséricorde divine se manifeste abondamment, les croyants redoublent d’efforts dans la prière, la lecture du Coran et les œuvres de bien. Pourtant, ces moments passent rapidement. Cette réalité doit nous rappeler la rapidité avec laquelle s’écoule la vie. Alors que le mois béni de Ramadan touche à sa fin, un sentiment particulier envahit le cœur du croyant. Dire au revoir à un moment aimé est toujours empreint d’émotion. Et que dire lorsqu’il s’agit du mois durant lequel les cœurs se rapprochent d’Allah, où la foi s’intensifie et où les actes d’adoration se multiplient ?Durant ces jours bénis, la miséricorde divine se manifeste abondamment, les croyants redoublent d’efforts dans la prière, la lecture du Coran et les œuvres de bien. Pourtant, ces moments passent rapidement. Cette réalité doit nous rappeler la rapidité avec laquelle s’écoule la vie.

Multiplier les demandes de pardon « Amine. » Cela montre l’immense opportunité que représente ce mois pour le croyant.



Allah aime pardonner. Dans un hadith rapporté par Muslim, le Prophète dit : « Si vous ne commettiez pas de péchés, Allah vous remplacerait par un peuple qui commettrait des péchés, demanderait pardon à Allah et Il leur pardonnerait. » Cette Tradition ne signifie évidemment pas qu’il faut rechercher le péché, mais il rappelle la grandeur de la miséricorde divine. Les derniers instants du Ramadan doivent être consacrés à rechercher sincèrement le pardon d’Allah. Selon un hadith At-Tirmidhi, le Prophète (paix et salut sur lui) a rapporté que l’Ange Gabriel invoqua contre celui qui laisse passer le Ramadan sans obtenir le pardon d’Allah, et le Prophète répondit :Cela montre l’immense opportunité que représente ce mois pour le croyant.Allah aime pardonner. Dans un hadith rapporté par Muslim, le Prophète dit :Cette Tradition ne signifie évidemment pas qu’il faut rechercher le péché, mais il rappelle la grandeur de la miséricorde divine.

Demander l’acceptation de nos œuvres Après les efforts accomplis durant ce mois, le croyant doit implorer Allah afin que ses actes soient acceptés.



Le Coran décrit les croyants sincères comme ceux « qui donnent ce qu’ils donnent tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à l’idée de retourner vers leur Seigneur. » (Sourate 23, verset 60)



Les pieux prédécesseurs invoquaient Allah durant six mois après Ramadan afin qu’Il accepte leurs œuvres.

Profiter des dernières invocations Le jeûneur bénéficie d’un moment privilégié pour invoquer son Seigneur. Le Prophète a enseigné que l’invocation du jeûneur n’est pas rejetée.



Ces derniers instants sont donc une occasion précieuse pour demander à Allah le bien dans cette vie et dans l’au-delà.

Se rappeler du caractère éphémère de la vie La rapidité avec laquelle le Ramadan s’achève doit nous rappeler la réalité de notre existence. Le Coran nous rappelle : « Toute âme goûtera à la mort. »



Chaque croyant devrait se poser cette question : qu’ai-je réellement préparé pour ma rencontre avec mon Seigneur ?

Continuer après le mois de Ramadan



La constance dans les bonnes actions est d’ailleurs un signe de leur acceptation. Le Prophète (paix et salut sur lui) a résumé cela en une parole simple : « Dis : je crois en Allah, puis reste ferme. »



Profitons donc de ces derniers instants bénis. Il se peut que la nuit que nous vivons fasse partie des nuits durant lesquelles se trouve



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Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.



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Le juste milieu : conseils pratiques pour vivre la voie de la modération en islam Le Ramadan n’est pas une fin en soi. Il est une école spirituelle destinée à transformer durablement le croyant. Celui qui adorait Allah pendant le mois du Ramadan doit continuer à L’adorer après Ramadan, car Allah est le Seigneur de tous les mois.La constance dans les bonnes actions est d’ailleurs un signe de leur acceptation. Le Prophète (paix et salut sur lui) a résumé cela en une parole simple :Profitons donc de ces derniers instants bénis. Il se peut que la nuit que nous vivons fasse partie des nuits durant lesquelles se trouve la Nuit du Destin, meilleure que mille mois. Qu’Allah accepte nos jeûnes, nos prières et nos invocations, et qu’Il nous accorde de demeurer fermes sur Sa voie.*****est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.Lire aussi :







