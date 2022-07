Quelle évolution du rôle des femmes dans les religions monothéistes ? Parole à la gente féminine !

Ces femmes ont-elles rencontré ou non des obstacles lorsqu'elles ont pris des responsabilités dans leur culte respectif ? Étonnamment, les quatre femmes répondent plutôt non. « Rien n’a été difficile pour devenir pasteure , indique Emmanuelle Seyboldt. Ce n’est qu’après avoir été élue présidente de l’Église protestante unie de France, l'EPUdF, que j’ai constaté que certains collègues masculins s’interrogeaient à voix haute sur ma légitimité. »



Pour la catholique Véronique Margron aussi. « mon parcours a été simple. Je suis issue d’une famille laïque mais personne n’a contesté mon choix d’une vie monacale. » Ce n’est qu’en devenant présidente de la CORREF qu'elle s’est rendue compte du gouffre entre ses collègues, anciens séminaristes pour la plupart, et elle. « Face à ce monde masculin, il faut montrer qu’on existe pour être entendue. »



De son côté, la rabbine Pauline Bebe a été élevée dans une culture d’égalité entre filles et garçons. Sa vocation n’a soulevé aucune question mais la quête d’une communauté qui l’accepterait comme guide spirituelle a été longue et difficile.



Directrice des ressources humaines dans la vie « civile » , Najat Benali est rectrice et secrétaire générale d'une mosquée dans laquelle son père était directeur de l’association cultuelle. « Lorsqu’il est tombé malade, j’ai eu envie de prolonger son action en faveur d’une vision libérale de l’islam. Quelques fidèles ont contesté ma nomination mais pas plus que dans mon milieu professionnel où être une jeune femme n’est pas simple. J’ai tenu bon » , explique-t-elle avec sourire. Elle s’attendait cependant à être plus contestée en prenant la tête de la Coordination des mosquées de Paris. « En fait, ça a été plus facile. Je discute avec tout le monde. Les hommes eux, ont souvent des problèmes d’ego entre eux. »