Sultane sublime - L'extraordinaire destin de Chajara Dorr, par Abderrahim Bouzelmate

C'est alors que Louis IX, roi de France et futur Saint-Louis, va déclarer la guerre au royaume de Chajara Dorr lors de la septième Croisade. La sultane met au point une tactique de guerre digne des plus grands stratèges au moment même où elle perd son mari.



Sous les ordres de cette reine, c'est donc tout l'avenir du monde musulman qui se joue. Qu'en sera-t-il donc ? Et si elle triomphait, quel pouvoir lui sera-t-il conféré ? Et si elle était vaincue ? Le livre peint dans une tonalité épique cette Septième croisade et livre tous les détails de cet affrontement titanesque entre l'Orient musulman et l'Occident chrétien.



Mais cette femme n'est pas qu'une guerrière ; si elle s'est dotée d'une grande armée, elle est aussi, et surtout, une femme de sensibilité et de culture. Devenue ultra puissante, sous ses ordres, les écoles, les universités et les bibliothèques fleurissent en Égypte et en Syrie. Mais d'où le le coup fatal pouvait-il bien lui venir dans ce climat qui lui était pourtant si favorable ?