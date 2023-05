Quand les poulets « halal » de Doux cachent des conditions d’élevage indignes (vidéo)

« La viande est congelée et exportée vers les pays de la péninsule arabique, principalement vendue sous la marque Doux »

« Les images montrent des animaux entassés à plus de 26/m2 dans un bâtiment insalubre. Nourris au soja OGM, ils ne sont âgés que d’un mois et montrent déjà des signes de mauvaise santé. On découvre dans cet élevage des seaux et un congélateur, remplis d’une centaine de cadavres d'animaux »

« Si les consommateurs voyaient les vraies images des élevages, ils n’achèteraient pas. C'est scandaleux d'élever des poulets dans des conditions aussi sordides et de cacher cette réalité aux consommateurs. »

, explique L214. Cette marque française n’est plus distribuée en France depuis son rachat en 2018 par le groupe LDC, qui s'est lui-même associé au groupe saoudien Al-Munajem. , précise L214 dans un message envoyé à ses soutiens.Le plus scandaleux, dénonce Léo Le Ster, chargé de campagne agroalimentaire chez L214, c’est de découvrir les publicités de la marque Doux. Dans une pub animée, la marque présente en effet aux consommateurs de la péninsule arabique des poulets dansant en plein air dans une ferme qui expliquent combien ils sont bien traités et bien nourris, sans OGM. Et Léo Le Ster de conclure :