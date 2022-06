Belgique : Bruxelles dit non à l’obligation d’étourdir les animaux avant l’abattage rituel

« le collectif rassemble des personnes de confession musulmane et de confession juive (…) qui ont signé une pétition pour le maintien de l’abattage rituel à Bruxelles, dans le respect de leurs convictions religieuses »

« Les hommes et les femmes politiques devraient se fonder sur la science. Or, ce n’est clairement pas le cas. À cause d’eux, des centaines de milliers d’animaux vont encore être abattus dans la pire douleur »

Le Parlement bruxellois était invité à se prononcer vendredi 17 juin sur un texte modifiant la façon dont sont tués les animaux destinés à la consommation halal et casher. Faut-il adopter ou pas l'obligation de l'étourdissement des animaux avant l'abattage au nom du bien-être animal ? Une majorité de députés ont rejeté la proposition par 42 voix pour, 38 contre et 8 abstentions, au grand plaisir du président du Parlement, Rachid Madrane.La proposition d’ordonnance visant à interdire l’abattage sans étourdissement avait été déposée par trois organisations politiques, Défi, Groen et l’Open VLD. Le souhait n'émanait donc pas du gouvernement bruxellois. Elle avait été récemment rejetée par la commission de l'Environnement mais elle devait tout de même être soumise aux parlementaires en séance plénière. C'est désormais chose faite.Une pétition pour obtenir le maintien de l’abattage rituel à Bruxelles avait obtenu quelque 127 000 signatures, déposées dans la matinée du mercredi 1er juin au Parlement régional. Cette pétition avait été lancée par le Collectif citoyen pour la liberté de culte (CCLC). Me Alexis Deswaef, l’avocat qui représentait le CCLC, expliquait fin mai à la Radio-télévision publique belge (RTBF) que. Une initiative sans précédent à Bruxelles.A l'inverse, la décision du Parlement a provoqué la fureur des représentants de l'association de défense des animaux Gaia., dénonce auprès de Belga sa directrice Ann De Greef.