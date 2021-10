Belgique : l'interdiction de l'abattage halal et casher sans étourdissement préalable confirmée par la justice

« La protection du bien-être animal constitue une valeur éthique à laquelle la société belge attache une importance accrue, ainsi que d’autres sociétés démocratiques contemporaines. Il convient de tenir compte de ces évolutions sociales dans l’appréciation du bien-être animal en tant que motif justifiant une restriction de droits et libertés et, notamment, la restriction apportée à la manifestation extérieure des convictions religieuses »

« il n’y a pas d’incidence sur la possibilité, pour les croyants, de se procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément aux préceptes religieux, étant donné qu’aucune disposition n’interdit l’importation d’une telle viande »

, estime la juridiction, qui a rejeté les autres griefs avancés par les requérants : le non-respect du principe de séparation de l'Église et de l'État, du droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle, et du principe d'égalité et de non-discrimination.Pour la juridiction,vers les Régions wallonne et flamande.Cette décision fait suite à l’avis rendu en décembre 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Celle-ci avait estimé qu’imposer l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement préalable est possible au nom du bien-être animal sans qu'elle n'entrave la liberté de culte.