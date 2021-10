Belgique : un recours devant la CEDH en vue face à l’interdiction de l’abattage sans étourdissement

« Contre toute attente, la Cour constitutionnelle juge que les arrêtés flamand et wallon interdisant l'abattage sans étourdissement sont admissibles au regard de la Constitution belge »

« fait valoir que les arrêtés attaqués – selon la Cour – se limitent à un aspect de l'acte rituel spécifique d'abattage, à savoir l'obligation d'étourdir, et donc, selon la Cour, les arrêtés flamand et wallon ne peuvent être interprétés comme une interdiction absolue de l'abattage rituel. La Cour considère que le législateur a répondu dans la mesure du possible aux préoccupations des communautés religieuses concernées en stipulant qu'elles ont la possibilité d'utiliser un étourdissement réversible qui ne doit pas entraîner la mort de l'animal »

L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) n’a pas tardé à faire savoir sa déception après la décision de la Cour constitutionnelle belge validant l’interdiction flamande et wallonne de l’abattage sans étourdissement préalable., indique l’organisation musulmane dans un communiqué en date du samedi 3 octobre.La haute juridiction, poursuit l’EMB, qui invalide cette vision.