Imposer l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement préalable est possible au nom du bien-être animal (CJUE)

« L’Europe ne protège plus ses minorités religieuses »

« Les dirigeants européens nous disent qu'ils souhaitent que les communautés juives vivent et réussissent en Europe, mais ils n'offrent aucune garantie à notre mode de vie. L'Europe doit réfléchir au type de continent qu'elle veut être. Si des valeurs telles que la liberté religieuse et la vraie diversité en font partie intégrante, le système juridique actuel ne le reflète pas et il doit être revu en urgence »

« contre toute attente »

« selon la Cour, le décret flamand se limite à un aspect de l'acte rituel spécifique de l'abattage, à savoir l'obligation d'étourdissement, et donc, selon la Cour, le décret flamand ne peut être interprété comme une interdiction absolue de l'abattage rituel. Dans ce contexte, la Cour souligne que le législateur européen a accordé une large marge d'appréciation aux États membres européens pour imposer des règles supplémentaires aux communautés religieuses qui pratiquent l'abattage rituel, en tenant compte de leurs propres traditions constitutionnelles diverses »

« semble ainsi céder à la pression politique et sociétale grandissante des mouvements populistes qui mènent une lutte symbolique contre les minorités vulnérables dans toute l'Europe »

« la communauté musulmane fonde désormais ses espoirs sur la solide protection des droits de l'homme offerte par notre Constitution belge, et espère que la Cour constitutionnelle belge permettra à la raison de l'emporter sur l'émotion »

En revanche, du côté des instances juives et musulmans, la déception est forte, l'inquiétude aussi face à un avis qui peut ouvrir la voie, en Europe, à des interdictions similaires à celles en vigueur en Flandre et en Wallonie., a déploré dans un communiqué le Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB)., a fait savoir auprès de Belga le grand rabbin de Moscou Pinchas Goldschmidt, par ailleurs président de la Conférence des rabbins européens (CER).La décision, pour l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a été prise, trois mois après l'avis rendu par l'avocat général de la CJUE . Celui-ci avait estimé que l'interdiction de l'abattage sans étourdissement préalable est contraire au droit européen.A rebours de cette position,, souligne l'instance musulmane.La CJUEpour l'EMB, indiquant que. L'avis de la CJUE est, en effet, consultatif ; ce sera à la Cour constitutionnelle belge, à l'origine de la saisine de l'institution judiciaire européenne de trancher.