L’abattage rituel halal des volailles bientôt interdit en France, qu’en est-il ? Le vrai du faux démêlé

Cette instruction est perçue non pas comme une clarification des règles en vigueur mais comme un « durcissement des conditions d’abattage rituel » avec étourdissement car elle « impose désormais que les animaux soient complètement inconscients à la sortie du bac d'électronarcose, chose que nous ne faisons pas pour garantir que les volailles soient vivantes et donc halal » , s’insurge-t-on du côté de l’Association rituelle de la Grande Mosquée de Lyon (ARGML). Or « les paramètres d’étourdissement définis pour conduire à l’inconscience des animaux induisent quasi systématiquement leur mort » , indique à Saphirnews son responsable Azzedine Bahi, lundi 22 mars. Jusqu’à présent, « nous avons tout mis en œuvre pour répondre aux exigences rituelles mais également à la réglementation qui impose l’étourdissement dans le cas où il n'y a pas d’équipements de contention » dans les abattoirs.



Au travers du communiqué, « nous voulons alerter les pouvoirs publics en leur disant que nous ne pourrons plus valider le sacrifice halal en nous imposant l’obligation d’inconscience des animaux » . Car il est hors de question, pour l’ARGML, de consentir à un voltage plus important que celui en place pour étourdir les volailles et qui garantit que « 98 % » d’entre elles sont vivantes au moment de la saignée, selon le recteur Kamel Kabtane.



« On ne peut aller au-delà de l'acceptable. On a trouvé un compromis pour permettre à la communauté musulmane de consommer en toute sécurité des produits mais, si on ne peut pas nous permettre de travailler de cette façon, on arrêtera de certifier. Du moins en France car à l'étranger, c'est possible. En tout cas, on ne remettra pas en cause notre certification » après juillet, déclare encore Azzedine Bahi, qui espère que la tolérance qui prévalait jusque-là toutes ces années pour leur cas puisse être toujours de mise. .