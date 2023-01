Profanations du Coran : Al-Azhar appelle au boycott des produits de Suède et des Pays-Bas

« réaction appropriée contre les gouvernements de ces deux pays, qui ont offensé les musulmans 1,5 milliard de musulmans ».

« adopter une position ferme et unifiée en faveur de notre Noble Coran, le livre sacré des musulmans »

« doivent savoir que toute réticence à participer au boycott est un manquement à soutenir la religion choisie pour eux par Allah »

« ont versé dans l'excès » en laissant des i[« crimes méprisables et barbares »

« leur soi-disant "liberté d'expression" »

« Ils devraient mieux l'appeler la dictature du chaos, des mauvaises manières et de l'arrogance contre les nations civilisées qui s'accrochent à Allah »

« Ces déviants ne réaliseront jamais la valeur de la religion dont ils ignorent tout, au point de provoquer les musulmans à travers l'offense, à moins qu’ils soient confrontés à des impératifs de nature matérielle, financière et économique. C’est le seul langage qu’ils sont à même de comprendre »

Les profanations du Coran opérées en Suède et aux Pays-Bas par des militants d’extrême droite ont choqué le monde musulman et n’ont pas laissé Al-Azhar indifférent. La prestigieuse institution religieuse du monde sunnite a appelé, mercredi 25 janvier, les peuples arabes et musulmans à boycotter les produits néerlandais et suédois, uneAl-Azhar a exhorté le monde musulman àen souscrivant au boycott. Les musulmans, y compris les jeunes,, lit-on dans leur communiqué.Ces gouvernements, estiment l’institution,se faire au nom de, fait-elle savoir., tacle Al-Azhar. Sa réaction s'ajoute à une longue liste de condamnations fermes faites par les autorités des pays musulmans.Lire aussi :