Suède : un autodafé du Coran provoque la colère de la Turquie et du monde musulman

« Si l’on ne pense pas qu’il doit y avoir de liberté d’expression, il faut vivre ailleurs »

Il continue sa croisade de haine depuis des années en organisant des autodafés du Coran et autres manifestations agressives contre les musulmans en Suède et ailleurs. Et cette fois-ci, il est parvenu à provoquer une crise diplomatique entre la Suède et la Turquie. Rasmus Paludan est à la tête de Ligne dure, un groupuscule d’extrême droite qui a pris l’habitude de brûler des exemplaires du Coran au cours de manifestations dont certaines dégénèrent et se terminent en émeutes. Samedi 21 janvier, l'extrémiste a organisé un rassemblement à proximité de l’ambassade de Turquie. Il avait obtenu l’autorisation de la police et n’a pas dérogé à son habitude : il a brûlé un exemplaire du Coran sous les yeux des policiers et des journalistes présents. Seules une cinquantaine de curieux étaient également présents., a affirmé l’extrémiste.En dépit de sa notoriété personnelle, Rasmus Paludan ne représente rien politiquement en Suède, mais il fait beaucoup de mal à la société avec ses provocations. Le gouvernement estime que la Constitution du pays et les libertés de manifestation et d’expression ne justifient pas l’interdiction de ce type de manifestation au nom de l’ordre public. Un point de vue théorique qui ne tient aucun compte des réactions éventuelles à l’intérieur et à l’extérieur du pays.