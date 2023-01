Les profanations du Coran par des extrémistes islamophobes en Europe dénoncées en France

« avec force »

« les actions de certains extrémistes en Europe à l’encontre du Coran »

« Ces extrémistes qui veulent faire de l’islam le bouc émissaire de tous les maux de nos sociétés, ont pour seul objectif d’offenser les sentiments des musulmans et de les désigner à la vindicte,

Pour ceux qui aspirent à un monde plus humain et plus fraternel, ces actions hostiles ne sont et ne seront jamais des expressions respectables ou acceptables. »

« Face à ces nouvelles provocations, tout en les dénonçant, les musulmans de France doivent avoir confiance aux valeurs qui animent l’immense majorité de nos concitoyens et aux principes qui fondent notre État de droit »,

« Cette dernière continue malheureusement de diffuser son numéro hors-série de novembre 2022 avec des propos entachés de provocation à la haine et à la discrimination à l’encontre des musulmans de France »

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) dont les fédérations toujours actives en son sein refusent la dissolution de la structure a dénoncé, mercredi 25 janvier,indique le CFCM.fait valoir le bureau du CFCM.L'instance, qui n'est aujourd'hui plus l'interlocuteur de l'Etat, a réaffirmé par la même occasion son intention de faire aboutir sa plainte contre Michel Houellebecq, Michel Onfray et la direction de la revue Front populaire. , fait savoir le CFCM.