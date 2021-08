Pourquoi la campagne gouvernementale de promotion de la laïcité à l'école fait polémique

Comme la plupart des détracteurs de la campagne, l'association fustige largement le choix des prénoms et des caractéristiques phénotypiques dans les affiches, qui amènent à entretenir « une lourde ambiguïté » : « Implicitement, est diffusée l'idée que la laïcité concernerait en premier lieu les personnes issues de l'immigration. »



« Sur le fond, une seule affiche (sur laquelle il est écrit "Donner le même enseignement à Romane, Elyjah et Alex, quelles que soient leurs croyances") correspond à une définition de la laïcité. Mais même cette affiche fait fausse route, en réduisant les enfants à leur appartenance religieuse qui serait implicitement devinée par leurs prénoms et/ou couleurs de peau » , souligne la Vigie.



« Surreprésenter "la diversité" uniquement lorsqu'il s'agit d'une campagne autour de la laïcité, ce n'est pas la laïcité (c'est le racisme) » , dénonce, parmi de nombreux internautes, Rachid Zerrouki, professeur et auteur du livre Les incasables .



Le syndicat Sud Éducation, qui raille une campagne mélangeant « les thématiques dans une confusion qui peut s’avérer dangereuse » , est aussi allé dans le sens de la Vigie. « En mélangeant religion, couleur de peau, origine géographique supposées, et en faisant des différences les freins à l’épanouissement et au vivre-ensemble, la campagne d’affichage est sur une pente dangereuse, celle d’un dévoiement raciste et xénophobe de la laïcité, appuyé sur un imaginaire colonial » , a-t-il dénoncé.



La CGT-Educ'action blâme, pour sa part, une « scandaleuse campagne du ministère sur la laïcité » . « Poncifs et instrumentalisation d'un concept apparemment mal digéré... Nous ne pouvons que craindre le contenu des futures formations des personnels sur cette thématique ! » , a commenté le syndicat sur Twitter.